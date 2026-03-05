Goal.com
Live
Ibrahima Konate Real Madrid 1:1Getty/GOAL
Horváth Róbert Gábor

A Real Madrid célkeresztjében a Liverpool francia védője

Új középhátvédet keres a Real Madrid, és úgy tűnik, hogy a spanyol klub figyelme a Liverpool FC francia védőjére, Ibrahima Konatéra irányulhat. A német Bild szerint a játékos neve az átigazolási lista élére került.

A német Bild értesüléseii szerint a Real Madrid átigazolási listájának élére került Ibrahima Konaté. A lap úgy tudja, hogy a francia középhátvéd fejben már lezárta angliai időszakát, és nyitott lehet a klubváltásra.    

Konaté jelenleg a Liverpool FC játékosa, ahová 2021 nyarán szerződött a RB Leipzig együttesétől. A liverpooliak akkor a lipcsei szerződésében szereplő kivásárlási záradékot aktiválva mintegy 36 millió eurót fizettek érte.    

Az átigazolási ügyben megszólalt Matteo Moretto újságíró is, aki arról számolt be, hogy Konaté továbbra is szerepel a Real Madrid lehetséges jelöltjei között, így a spanyol klubnál komolyan számolnak a francia válogatott védővel a jövőbeli erősítések között.  

FA Kupa
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Primera Division
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Az már más kérdés, hogy a teljes idényben így is védekezési gondokkal küzdő Liverpool FC egyáltalán hajlandó lenne-e megválni egyik meghatározó hátvédjétől. 

A 26 éves, 194 centiméter magas középhátvéd jelenlegi becsült piaci értéke körülbelül 60 millió euró. Mivel szerződése 2026-ig érvényes Liverpoolban, a madridiak számára különösen fontos lehet a játékos helyzetének alakulása a következő átigazolási időszakokban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0