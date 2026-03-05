A német Bild értesüléseii szerint a Real Madrid átigazolási listájának élére került Ibrahima Konaté. A lap úgy tudja, hogy a francia középhátvéd fejben már lezárta angliai időszakát, és nyitott lehet a klubváltásra.

Konaté jelenleg a Liverpool FC játékosa, ahová 2021 nyarán szerződött a RB Leipzig együttesétől. A liverpooliak akkor a lipcsei szerződésében szereplő kivásárlási záradékot aktiválva mintegy 36 millió eurót fizettek érte.

Az átigazolási ügyben megszólalt Matteo Moretto újságíró is, aki arról számolt be, hogy Konaté továbbra is szerepel a Real Madrid lehetséges jelöltjei között, így a spanyol klubnál komolyan számolnak a francia válogatott védővel a jövőbeli erősítések között.

Az már más kérdés, hogy a teljes idényben így is védekezési gondokkal küzdő Liverpool FC egyáltalán hajlandó lenne-e megválni egyik meghatározó hátvédjétől.

A 26 éves, 194 centiméter magas középhátvéd jelenlegi becsült piaci értéke körülbelül 60 millió euró. Mivel szerződése 2026-ig érvényes Liverpoolban, a madridiak számára különösen fontos lehet a játékos helyzetének alakulása a következő átigazolási időszakokban.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.