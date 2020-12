Arthur: Ronaldo közvetlenebb, mint Messi és nagyon jó ember

A brazil Arthur azon kevés szerencsés közé tartozik, aki Lionel Messivel és Cristiano Ronaldoval is játszhatott egy csapatban. A középpályás nyárig a játékosa volt, de immár a labdarúgója, így képet kapott mindkét világklasszisról.

Az AS készített interjút a játékossal, aki mindenről beszélt, de abba nem volt hajlandó belemenni, hogy eldöntse, ki a világ a legjobb játékosa.

„Mindketten óriási bajnokok – mondta Arthur. – Ebben egyenlőek. És abban is, hogy ha három gólt szereznek, akkor már a negyedikre gondolnak, soha nem vesznek vissza. Lenyűgöző és egyben motiváló is, mert mindenkit arra késztetnek, hogy tegyen meg mindent a sikerért. Ronaldo többet beszél Messinél és közvetlenebb is. Mindig lehet rá számítani, ha bajban van valaki. Ezzel együtt úgy edz, mint egy állat, nem is tudja, hogy mi az a szünet és mindig arra ösztönöz, hogy tegyél meg mindent. Semmit sem bíz a véletlenre.”

Arthur elmondta, hogy nem lepődött meg azon, amit Torinóba érkezve látott, pedig szinte hihetetlen, amit a portugál művel.

„Sokat hallottam Ronaldoról, mielőtt ide igazoltaam. Elmondták, hogy mit csinál, de amikor mindezt közelről látod, akkor lenyűgöz. Vannak olyan meccsek, amelyek után hajnal kettőkor érünk vissza és elkezd edzeni. Viccelődve szoktam is mondani, hogy beteg, de hát van egy pár Aranylabdája. Mentálisan elképesztően erős.”

A brazilnak személyesen is fontos Ronaldo jelenléte.

„Sokat segített nekem, amikor ide igazoltam, például olyan dolgokban, amelyeket nem értek, de még azt is megmondja, hogy mit egyek. Ronaldo törődik másokkal, mindig próbál segíteni, nagyon szerencsés vagyok, hogy együtt játszhatok vele, mert a többiekhez hasonlóan ő is jó ember a Juventus öltözőjében.”

