Az Arsenal 2004 óta először hódította el az angol bajnoki címet, miután a Manchester City 1–1-es döntetlent játszott a Bournemouth ellen, ezzel matematikailag is eldőlt a Premier League trófea sorsa. A londoni klub ezzel 22 éves várakozást zárt le.

A siker azonnal országos és nemzetközi ünneplést indított el. Az Emirates Stadion környékén ezrek gyűltek össze, miközben a játékosok és a stáb a klub edzőközpontjában ünnepelték a címet. A BBC beszámolói szerint a győzelem mögött egy tudatosan felépített, hosszú távú projekt áll, amely Mikel Arteta érkezésével kapott új irányt.

Arteta projektje: egy új Arsenal születése

A BBC egyik elemzése kiemeli, hogy Arteta nem csupán taktikailag, hanem kulturálisan is átalakította az Arsenalt. Fegyelmet, szervezettséget és hosszú távú gondolkodást hozott a klubhoz, amely így fokozatosan a Premier League egyik legstabilabb csapatává vált.

A csapat szezonját a stabil védekezés, a pontrúgások hatékonysága és a kulcsjátékosok – többek között Bukayo Saka és Declan Rice – kiemelkedő formája határozta meg, miközben az Arsenal végig a bajnoki verseny élmezőnyében maradt.

Ian Wright: „Arteta megváltoztatta a klubot”

A klub legendája, Ian Wright különösen érzelmesen reagált a bajnoki címre. A Sky Sports anyagai szerint Wright kiemelte, hogy Mikel Arteta teljesen új irányt adott az Arsenalnak, és a csapat már nem ugyanaz a klub, mint néhány évvel ezelőtt.

Wright több megszólalásában is hangsúlyozta, hogy az átalakulás nemcsak taktikai, hanem mentális is: az Arsenal ismét „hiteles bajnokesélyes klub” lett, amely képes végigvinni egy teljes szezont a csúcsformában.

A BBC és brit sajtóbeszámolók szerint Wright a stadionnál is jelen volt, és a szurkolókkal együtt ünnepelte a klub történelmi sikerét.

Játékosreakciók: közösségi média és öltözői eufória

A Sky Sports videós összefoglalója szerint a játékosok azonnal elárasztották a közösségi médiát ünneplő posztokkal: öltözői videók, családi pillanatok és bajnoki üzenetek jelentek meg a platformokon.

A reakciók középpontjában az érzelmek álltak: több játékos hangsúlyozta, hogy a 22 éves várakozás lezárása nemcsak sporteredmény, hanem egy hosszú, csalódásokkal teli korszak lezárása is.

A sajtóbeszámolók szerint a kulcsjátékosok – köztük Bukayo Saka – is hangsúlyosan reagáltak a sikerre, jelezve, hogy a csapat „visszavette a helyét az angol futball csúcsán”.

Egy új korszak kezdete

Az Arsenal bajnoki címe egyszerre sporteredmény és korszakváltás: Arteta modern, tudatos építkezése, Ian Wright érzelmes megerősítése és a játékosok közösségi médiás reakciói együtt rajzolják ki egy újjászületett klub képét.

