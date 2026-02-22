Mikel Arteta kemény üzenetet küldött a játékosainak - egyre nagyobb a nyomás a Spurs elleni derbi előtt

A nemrég kinevezett horvát edző, Igor Tudor irányításával először lép pályára a jelenleg a kiesés ellen menekülő Tottenham Hotspur, és egyből az szurkolók számára legfontosabb meccsel mutatkozik be a korábbi Juventus-edző, hiszen az ősi rivális Arsenal látogat a Tottenham Hotspur Stadionba.

A bajnoki forma mindkét csapatnál pocsék, ebben az évben a Spurs még nem nyert meccset a Premier League-ben, míg a listavezető Arsenal a legutóbbi hétből mindössze kettőn tudott diadalmaskodni.

A nyomás pedig egyre nagyobb a vendégeken, a korábbi hét pontos előny kettőre olvadt a Manchester City előtt a tabellán, és egyre több az olyan hang, miszerint az Arsenal újfent nem fogja bírni a nyomást, csakúgy, mint a 2022/23 és a 2023/24-s szezonokban, amikor a Manchester City ponthátrányból tudta megelőzni az Ágyúsokat a szezon hajrájában.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a játékosainak küldött üzenetet, miszerint aki nem bírja el a bajnoki cím lehetőségével járó nyomást, az legyen másik csapat tagja: “Fel kell tenni a kérdést: szeretnél a zaj része lenni? Ha nem, csinálj valami mást, legyél egy másik csapat tagja”.

”10-15 éve követeli mindenki, hogyharcban legyünk a bajnoki címért, és most itt vagyunk. Nem akarod a zajt? Ez a része ennek, és meg kell próbálnunk a lehető legjobban kezelni ezt. A végén a következő meccset kell megnyerned, és ha ez sikerül, sokkal erősebb pozícióba vagy és ez az egyetlen, amit kontrollálni tudunk” - tűzte ki célul a baszk vezetőedző.

Premier League, 27. forduló

17:30 Tottenham Hotspur - Arsenal

