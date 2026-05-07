„Nem fognak rájuk emlékezni” – Scholes keményen kiosztotta az Arsenalt

Bár az Arsenal történelmi szezon küszöbén áll, Paul Scholes szerint Mikel Arteta együttese messze nem tartozik a Premier League legnagyobb csapatai közé. A Manchester United legendája élesen bírálta az Ágyúsok játékstílusát, és egyenesen „unalmasnak” nevezte a londoniakat.

Az Arsenal jelenleg vezeti a Premier League-et, és 2004 után először hódíthatja el az angol bajnoki címet, ráadásul a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott, ahol a Paris Saint-Germain lesz az ellenfele. Ennek ellenére Scholes szerint a csapat játéka nem méltó ahhoz, hogy a modern korszak legemlékezetesebb együttesei között emlegessék. A 11-szeres Premier League-győztes középpályás a The Overlap „Stick to Football” podcastjében beszélt kritikusan Arteta csapatáról.

„Nem gondolom, hogy ők lennének a legjobb bajnokok, akiket valaha láttunk. Szerintem évekkel később sem fogunk úgy beszélni erről az Arsenalról, mint a nagy Manchester United-csapatokról” – fogalmazott Scholes.

A korábbi angol válogatott futballista szerint az Arsenal túlságosan kontrollált és kockázatkerülő futballt játszik, amelyből hiányzik az a dinamika és látványosság, ami például az ő idejében Sir Alex Ferguson csapatait jellemezte.

„Lehet többféleképpen nyerni, de én személy szerint nem olyan csapatnak látom őket, amelyet mindig szívesen néznék. Láttuk, ahogy David Raya és a középhátvédek újra és újra passzolgatnak hátul. Egyszerűen unalmas” – mondta Scholes.

A Manchester United ikonja azt is hangsúlyozta, hogy szerinte az Arsenal eredményeit árnyalja, hogy a szezon során nem tudta legyőzni legnagyobb riválisait.

„Nem feltétlenül kell mindig megverni a topcsapatokat, de ők nem győzték le sem a Cityt, sem a Liverpoolt, pedig az elmúlt évek legjobb együtteseiről beszélünk. Ezért nem hiszem, hogy valóban nagy csapatként fognak emlékezni rájuk” – tette hozzá.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.