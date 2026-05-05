Saka gólja döntött, az Arsenal jutott be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe

Az első játékrész első fele kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon kisebb lehetőségek adódtak, majd az Arsenal átvette az irányítást, nem egyszer tudta teljesen kapujához szorítani az ellenfelet a hazaiaknak. A nagy nyomás a félidő vége előtt érett góllá, Gyökeres beadása után Trossard lőtt kapura, amit Oblak még védeni tudott, a kipattanóra viszont Saka csapott le a leghamarabb, és juttatta előnyhöz az Arsenalt, 1-0.

A második félidőre egyértelműen támadóbban lépett fel az Atleti, és az 56. percben Griezmann lövésénél Raya bravúrjára volt szükség. Ez felébresztette a hazaiakat, egy óra elteltével Ödegaard kísérlete ment fölé, majd Gyökeres hibázott ziccert Hincapié beadása után. Az Atlético már a félidő felénél kihasználta mind az öt cseréjét, és elkezdte nyomás alá helyezni az Arsenalt, a 80. percben Llorente lövését fogta Raya. Az utolsó percek kevésbé szóltak a futballról, csapkodóvá vált a játék, az Arsenal őrizte az egygólos előnyt, az Atleti pedig nem tudott igazi veszélyt jelenteni Raya kapujára.

Nem is született több gól, az Arsenal 2006 után története második BL-döntőjére készülhet május 30-án a budapesti Puskás Arénában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.