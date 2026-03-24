Goal.com
Live
Eberechi Eze Arsenal 2025-26
GOAL

Újabb csapás az Arsenalnak, egy hónapra kidőlt a kulcsjátékos

E. Eze
Arsenal

Komoly érvágás érte az Arsenalt: Eberechi Eze vádlisérülése miatt heteken át nem léphet pályára, így kulcsfontosságú mérkőzéseket hagyhat ki a szezon hajrájában. Mikel Arteta csapata a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is nehéz időszak elé nézhet kulcsjátékosa nélkül.

A Ligakupa-döntő elvesztése után újabb csapás érte az Arsenalt, kiderült ugyanis, hogy a londoniak középpályása, Eberechi Eze várhatóan legalább egy hónapig nem állhat csapata rendelkezésére vádlisérülés miatt.

A 27 éves játékos emiatt maradt ki az Arsenal keretéből a vasárnapi, Manchester City elleni, 2–0-ra elveszített Ligakupa-döntőn. A sérülést a Bayer Leverkusen elleni, keddi mérkőzésen szenvedte el: a második félidőben fájdalmas arccal rogyott a földre - korábban gólt szerzett - majd Kai Havertz váltotta. Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta megerősítette, hogy a játékos újabb vizsgálatok előtt áll, miután a sérülés miatt az angol válogatottból is vissza kellett lépnie az Uruguay és Japán elleni felkészülési mérkőzések előtt.

„Hat-hét napon belül újabb vizsgálatokat végzünk, és megvárjuk az eredményeket” – nyilatkozta Arteta a döntőt követő sajtótájékoztatón.

A klub egyelőre a pontos diagnózisra vár, de a jelenlegi előrejelzések szerint Eze négy-hat hetet hagyhat ki. A középpályás kulcsszereplője volt az Arsenal közelmúltbeli sikereinek: az elmúlt tíz mérkőzésből nyolcon kezdőként lépett pályára, és a tavaly nyári, Crystal Palace együttesétől való érkezése óta kilenc gólt szerzett, valamint hat gólpasszt adott.

Az Arsenalra sűrű program vár a következő hetekben: április 4-én a Southampton vendégeként lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében, majd három nappal később Lisszabonban a Sporting ellen kezdi meg Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharcát. A bajnokságban április 11-én a Bournemouth érkezik az Emirates Stadionba, ezt követően pedig a második helyen álló Manchester City és a Newcastle United elleni rangadók következnek.

FA Kupa
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés