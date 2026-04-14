Elképesztő indok miatt panaszkodott Hansi Flick és a Barcelona: túl magas a fű a Metropolitanóban

A Barcelona vezetőedzőjét, Hansi Flickket pedig látták, ahogyan jelenti a problémát az Európai Labdarúgó-szövetség ellenőrének, miközben zajlott csapata utolsó edzése. Egy videófelvételen pedig az látható, hogy a fűre mutat a német mester – ez rögtön beindította a találgatásokat a pálya állapotával kapcsolatban.

A spanyol AS azonban arról írt, hogy hivatalos panaszt végül nem tett a szövetségnél a spanyol bajnoki címvédő.

Emellett úgy értesültek, hogy az Atletico elutasít minden vádat, ami a játéktér állapotával kapcsolatos. A Matracosok szerint a pálya megfelelő állapotú, sőt, még jobb, mint egy hónappal korábban, amiben segített az elmúlt hetek melegebb madridi időjárása is.

Amint arról a GOAL is beszámolt korábban, a Barcelona azt tervezte, hogy fellebbez a UEFA-nál, mivel a katalánok szerint egy tizenegyest és egy kiállítást úszott meg az Atletico Madrid az odavágón.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.