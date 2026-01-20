Arne Slot elmondta véleményét Szoboszlai tizenegyeséről

A Liverpool szerda este Marseilleben játszik Bajnokok Ligája mérkőzést, ami igen fontosnak ígérkezik angol szempontból, hiszen a legjobb 8-ba kerüléshez mindenképpen győznie kell francia riválisuk ellen. A csapat magyar válogatott hátvédje, az edző által is dicsért Kerkez Milos is erről beszélt a meccs előtti sajtótájékoztatón: “fontos, hogy bejussunk a legjobb nyolcba és így csak a nyolcaddöntőbe kezdjünk, de tudjuk, ehhez két nehéz mérkőzést kell megnyernünk.” - mondta Kerkez, aki kiemelte, megérti a szurkolók csalódottságát az elmúlt eredmények miatt, de ők is nyerni szeretnének minden meccsen, és ez holnap sem lesz másként a Marseille ellen.

Kérdezték a magyar válogatott játékosát egy találkozóról, amit a játékosok szerveztek maguk között a rossz eredmények után, de nem akart erről részleteket elárulni. Arról, hogy sikerült adaptálódni a liverpooli közegben, a balhátvéd elmondta, “nehéz a világ egyik legnagyobb klubjába beilleszkedni, sok mindenben kell fejlődnöm, és nem is vagyok teljesen megelégedve magammal”.

Kiemelte, posztriválisa, Andrew Robertson sokat segít neki Arne Slot rendszerébe illeszkedni: “más az edző, más a filozófia, de Robertson sokat segít, ő egy legenda itt, megtiszteltetés vele egy csapatban játszani”. A rendszerrel együtt a Cody Gakpoval való kapcsolatáról is szó esett: “nincs problémánk Codyval, az én dolgom területet nyitni neki, utána már az ő döntésén múlik, mi lesz a támadás vége, de megértem, hogy többet szeretnének látni tőlem a szurkolók”.

Végül a magyar válogatott játékosa elmondta, meccsről meccsre kell haladniuk, és nem került át a prioritás a Bajnokok Ligájára a csapatnál, hanem mindig a következő mérkőzés a legfontosabb.

Kerkez Milos után a csapat vezetőedzője, Arne Slotot is kérdezték a mérkőzés előtt. A játékosok által szervezett találkozóról nem sokat tud, az biztos, ő minden meccs után elmondja a véleményét a játékosoknak, de ez is a folyamatos fejlődésre való törekvést mutatja a csapatnak.

A csapat kapitányáról, Virgil van Dijkról kiemelte, elképesztő játékosnak tartja, akinek mindössze egy komolyabb sérülése volt liverpooli karrierje alatt, és a rendszeres elérhetősége az egyik legnagyobb erénye a holland kiválóságnak. A Liverpool másik középsővédője, Ibrahima Konaté családi okok miatt nem tartott a csapattal egyelőre Marseillbe, de holnap még beszél vele Slot, és akkor döntenek a játékáról.

A legtöbb kérdés az Afrika Kupáról visszatérő Mohamed Szalahról érkezett, a holland edző pedig a fontosságát emelte ki az egyiptomi támadónak: “örülök, hogy visszatért, szükségünk van rá, hogy a rengeteg helyzetet, amit kialakítunk, azt nagyobb hatékonysággal fejezzük be, és Mo ebben nagyon sokat tud segíteni. A kapcsolatom vele jó, mint eddig bármikor, kivéve persze az Inter elleni meccs előtti időszakban, de boldog vagyok, hogy visszajött, hiszen kevesen voltunk szélsőpozícióban, már Frimpongnak és Wirtznek kellett ott játszani” - mondta Slot Szalahról, kiemelve, nem csak a gólszerzésben, hanem az előkészítésben is nagy segítsége lesz a csapatnak.

Végezetül Szoboszlai is szóba került, a holland edző nagyra tarja a mentalitását a magyar válogatott játékosnak, amit a nehéz helyzetekben mutat végig a szezonban, valamint a sokoldalúságát emelte ki, hiszen a támadásban és védekezésben is kellett szélső játszania, miközben a legjobb pozíciója egyértelműen középen van Slot szerint: “Dominik jó helyen van itt, jó időszakát éli a Liverpoolban, nagyon fontos játékos számunkra. “Bár lehetne több gólja, ha a Burnley ellen belövi a tizenegyest” - mondta nevetve a holland szakvezető Szoboszlai tizenegyeséről.

A Liverpool jelenleg a kilencedik helyen áll a Bajnokok Ligája alapszakaszában, szerda este pedig a Marseille otthonába látogatnak Szoboszlai Dominikék, és jó eséllyel két győzelemre lesz szükségük a hátralévő két fordulóban ahhoz, hogy a legjobb 8-ba kerüljenek, és csak a nyolcaddöntőben csatlakozzanak be a küzdelmekbe.