A távozó Antonio Conte a sajtótájékoztatón kezdett el vitatkozni a Napoli elnökével

Hivatalosan is bebizonyosodott az, amiről a GOAL már napokkal korábban írt: Conte távozik a Napolitól, és minden bizonnyal átveszi az olasz válogatott irányítását, igaz, egyelőre cáfolta, hogy megállapodott volna az Olasz Labdarúgó-szövetséggel. Közös megegyezéssel hagyta el a nápolyiakat, holott még egy szezon hátra lett volna a szerződéséből.

A Serie A utolsó fordulójában az Udinesét győzte le 1-0-ra a Napoli, az ezt követő sajtótájékoztatón jelentette be távozását az olasz szakvezető, majd kisebb szóváltásba keveredett a szintén jelenlévő elnökkel - számolt be róla a Nerazzurri Hungary.

Ekkor De Laurentiis úgy fogalmazott, hogy "Ha nem sújtanak minket sérülések, simán megnyertük volna újra a bajnokságot.", amire Conte úgy válaszolt, hogy "Egyáltalán nem." – idézte a Get Football News Italy.

Az elnök ellenkezésére Conte részletesebben is kifejtette álláspontját.

"Teljes mértékben nem értek egyet ezzel. Elismerés jár az Internek, mert nagyszerű csapat. Tavaly Bajnokok Ligája-döntőt játszottak, idén pedig még erősebbek lettek. Megérdemelték a bajnoki címet."

Erre a nápolyiak első embere leszögezte, hogy a milánóiak Európában rosszabbul szerepeltek, mint tavaly, így nem hinné, hogy olyan nagyszerűen teljesítettek.

Conte így felelt: "Még így is jobban, mint mi. Tovább jutottak, mint mi", amire De Laurentiis ezt mondta: "Persze, de az egy másik történet.".

Végül az egykori olasz szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az Inter minden tiszteletet megérdemel.

"Sajnálom, de én nem szeretek ilyen dolgokba kapaszkodni. El kell ismernünk mások sikereit, és tiszteletet kell mutatnunk. Ha azt akarjuk, hogy minket is tiszteljenek, akkor nekünk is tisztelnünk kell másokat. Az Inter megérdemelte a bajnoki címet, sérülésekkel vagy anélkül."

A The Athletic szerint Conte és De Laurentiis jó viszonyban vált el egymástól, a barátságukra nem volt hatással előbbi távozása.

