Egyszerre két olasz portál, a La Gazzetta dello Sport és a Corriere dello Sport is arról írt, hogy a Napoli és vezetőedzője, Antonio Conte külön utakon folytatja.

Információik szerint Aurelio De Laurentiis április közepén találkozott az olasz szakemberrel, és úgy egyeztek meg, hogy utóbbi nem tölti ki a 2027-ig szóló szerződését. Emellett arra is kitért a két cikk, hogy közös megegyezéssel távozik az egykori Chelsea-mester, így a nápolyiak nem fizetnek neki végkielégítést.

Conte 2014 és 2016 között már dolgozott az Azzurri élén, a franciaországi Európa-bajnokságon a negyeddöntőig vezette őket.

Ahogyan arról a GOAL is cikket közölt, hogy a tréner és a Napoli elnöke találkozik egymással, amint befejeződik a szezon, erre azonban lehet, nem lesz szükség.

