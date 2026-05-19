Eldőlt: távozik a Napolitól, és másodjára is olasz szövetségi kapitány lesz Antonio Conte

Minden jel azt mutatja, hogy Antonio Conte közös megegyezéssel felbontja jelenlegi szerződését, hogy segítse feltámasztani hazája válogatottját a vb-pótselejtezőt követő sokkból.

Egyszerre két olasz portál, a La Gazzetta dello Sport és a Corriere dello Sport is arról írt, hogy a Napoli és vezetőedzője, Antonio Conte külön utakon folytatja. 

Információik szerint Aurelio De Laurentiis április közepén találkozott az olasz szakemberrel, és úgy egyeztek meg, hogy utóbbi nem tölti ki a 2027-ig szóló szerződését. Emellett arra is kitért a két cikk, hogy közös megegyezéssel távozik az egykori Chelsea-mester, így a nápolyiak nem fizetnek neki végkielégítést. 

Conte 2014 és 2016 között már dolgozott az Azzurri élén, a franciaországi Európa-bajnokságon a negyeddöntőig vezette őket.

Ahogyan arról a GOAL is cikket közölt, hogy a tréner és a Napoli elnöke találkozik egymással, amint befejeződik a szezon, erre azonban lehet, nem lesz szükség. 

