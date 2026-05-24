Hivatalos: Antonio Conte vasárnap este bejelentette a távozását, új edzőt keres a Napoli

„Úgy érzem, az utam itt a végéhez ért.”

Hivatalossá vált Conte távozása. Az 56 éves szakember az Udinese felett aratott 1–0-s győzelmet követő sajtótájékoztatón állt a kamerák elé a klub tulajdonosa, Aurelio De Laurentiis társaságában, és egyáltalán nem fogta vissza magát, amikor a döntése hátteréről beszélt.

„Egy hónappal ezelőtt felhívtam az elnököt. Nem kértem semmit, és a jövőbeli projektről sem akartam tudni semmit. Egy hónapja azt mondtam neki: ’Úgy érzem, az utam itt a végéhez ért.’ Ez nem a keret szűkítéséről vagy a tervek megváltozásáról szólt, ezek nem is érdekeltek. Ezt a döntést én magam már korábban meghoztam” – nyilatkozta Conte.

A távozás oka: „Túl sok volt a méreg és a negativitás”

Conte őszintén beszélt arról is, hogy miért döntött a váltás mellett. Úgy érzi, egy kulcsfontosságú területen nem járt sikerrel Nápolyban.

„Hogy miért hoztam meg ezt a döntést? Mert Nápolyban egy dologban elbuktam: nem voltam képes egységet teremteni mindannyiótok között. Ha nem tudsz egységet kovácsolni, rendkívül nehézzé válik a többiek elleni harc. Túl sok mérget, túl sok negativitást láttam, ami felém és a játékosok felé irányult. A magam részéről elégedettséget, megtiszteltetést és büszkeséget érzek, amiért a Napolit edzhettem. Köszönöm az elnöknek. Rendkívül intenzíven és szenvedélyesen éltem meg a nápolyi időszakot. A Napoli szurkolói megértettek engem, és nekem csak ez számít.”



Gratuláció az Internek és üzenet a kritikusoknak

Amikor Contét az Inter bajnoki címéről kérdezték, sportszerűen elismerte a rivális érdemeit, de keményen odaszúrt a csapatot folyamatosan támadó kritikusoknak is.

„Az Inter megérdemelte a bajnoki címet. El kell ismernünk mások győzelmét; ha tiszteletet akarunk, nekünk is meg kell adnunk azt. A sérülések közelebb hoztak minket egymáshoz, és új játékosokat fedeztünk fel. Fantasztikus két év volt ez.

Remélem, hogy a jövőben a kudarcok erőt adnak majd a csapatnak, és elérik, hogy az emberek ne akarják folyton lemészárolni a Napolit a médiában, csak azért, hogy kapjanak egy lájkot vagy képernyőre kerüljenek. A Napolinak nincs szüksége a bukásokra; képesek nagyszerű szinten versenyezni, ha egységesek. Egy traumatizált, a bajnokságban korábban 10. helyen végzett keretet vettem át, és pontosan tudtam, mit kell tennem, hogy lelkileg visszatereljem őket a helyes útra. Bízom benne, hogy a Napoli jövőre is megőrzi ezt az ambíciót. Köszönöm az elnöknek, mert ez egy csodálatos tapasztalat volt.”

A Napoli végül 11 pontos lemaradással fejezte be a 2025/26-os szezont az olasz bajnoki címért folytatott harcban.

forrás: onefootball

