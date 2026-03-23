Goal.com
Live
community shield trophy(C)Getty images
Szabó Kristóf

Foci helyett koncert: költöznie kell az angol kupadöntőnek

A hagyományokkal ellentétben idén augusztusban nem a londoni Wembley Stadionban rendezik meg az angol Szuperkupa mérkőzését, a Community Shieldet. A Premier League bajnoka és az FA-kupa győztese ezúttal Walesben, a cardiffi Principality Stadionban küzdhet meg a trófeáért augusztus 16-án.

Furcsa oka van a költözésnek: a kanadai világsztár, The Weeknd (aki a 2021-es Super Bowl félidei show-ját is adta) augusztus 14. és 19. között zsinórban öt koncertet tart a nemzeti stadionban, így a létesítmény nem tudja fogadni a csapatokat augusztus 16-án.

Nem ez az első alkalom, hogy a walesi főváros ugrik be megmentőként. A korábban Millennium Stadionként ismert 74 ezer férőhelyes aréna 2001 és 2006 között zsinórban hatszor adott otthont a Szuperkupának, miközben az új Wembley építési munkálatai zajlottak. Érdekesség, hogy a Principality Stadion a jövőben is kiemelt szerepet kap: ez a létesítmény ad majd otthont a 2028-as, britek és írek által közösen rendezett Európa-bajnokság nyitómeccsének is.

Mióta 2007-ben a finálé visszatért a megújult Wembley-be, a szervezőknek csupán kétszer kellett elköltöztetniük a találkozót: 2012-ben a londoni olimpia miatt a birminghami Villa Parkba, 2022-ben pedig a női Eb-döntő miatt a leicesteri King Power Stadionba.

A tavalyi, 2025-ös kiírást az FA-kupa-győztes Crystal Palace nyerte, miután egy kiélezett meccsen tizenegyesekkel 3-2-re felülmúlta a bajnok Liverpoolt.

Forrás: BBC


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés