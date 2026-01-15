Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Eldőlt, hogy Álvaro Arbeloa marad-e a Real Madrid vezetőedzője a csúfos kupakudarc után

Csak a következő szezontól állna munkába a Királyiak következő trénere - állítja a spanyol sajtó.

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Real Madrid a Spanyol Szuperkupa-döntő elvesztése után újabb arcpirító kudarcot könyvelhetett el, miután szerdán kiesett a Spanyol Kupából a másodosztályú Albacete vendégeként. 

Ettől függetlenül a megbízott vezetőedző, Álvaro Arbeloa egészen a szezon végéig maradna a Blancók kispadján, és csak utána neveznék ki az új vezetőedzőt - állítja a Ser nevű portál. Cikkükben hozzáteszik: már gőzerővel keresik a lehetséges jelölteket. 

Ugyanakkor a portál nem említett konkrét neveket. Az viszont már eldőlt, hogy nem Jürgen Klopp lesz a mester a 2026-27-es szezontól. 

Arbeloa csapata legközelebb vasárnap, a Levante elleni hazai bajnoki mérkőzésen javíthat, igaz, akkor még mindig nem lesz egy hete sem, hogy átvette volna a madridiak irányítását az egykori játékos. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0