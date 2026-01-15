Eldőlt, hogy Álvaro Arbeloa marad-e a Real Madrid vezetőedzője a csúfos kupakudarc után

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Real Madrid a Spanyol Szuperkupa-döntő elvesztése után újabb arcpirító kudarcot könyvelhetett el, miután szerdán kiesett a Spanyol Kupából a másodosztályú Albacete vendégeként.

Ettől függetlenül a megbízott vezetőedző, Álvaro Arbeloa egészen a szezon végéig maradna a Blancók kispadján, és csak utána neveznék ki az új vezetőedzőt - állítja a Ser nevű portál. Cikkükben hozzáteszik: már gőzerővel keresik a lehetséges jelölteket.

Ugyanakkor a portál nem említett konkrét neveket. Az viszont már eldőlt, hogy nem Jürgen Klopp lesz a mester a 2026-27-es szezontól.

Arbeloa csapata legközelebb vasárnap, a Levante elleni hazai bajnoki mérkőzésen javíthat, igaz, akkor még mindig nem lesz egy hete sem, hogy átvette volna a madridiak irányítását az egykori játékos.