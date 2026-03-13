FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
Bózsik Tamás

A válogatottjának is nélkülöznie kell a Bayern München sérült játékosát?

Válaszolt a kanadai szövetségi kapitány.

Arról a GOAL is beszámolt, hogy a 6-1-es győzelem ellenére három játékosát is sérülés miatt kellett lecserélnie a Bayern Münchennek az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Köztük volt Alphonso Davies is, akinek emiatt lehet, hogy még Kanada Izland elleni barátságos mérkőzését is ki kell hagynia, amit március 28-án rendeznek. 

A kanadai nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Jesse Marsch telefonon beszélt Daviesszel a sérülését követően, és megnyugtató híreket kapott. 

"természetesen egy kicsit szomorú és frusztrált. De azt mondta, hogy ez a sérülés nem olyan komoly ahhoz képest, amivel egy hónappal ezelőtt bajlódott. A felépülése nagyjából két-három hetet fog igénybe venni" - utalt az amerikai tréner a válogatott csapatkapitányának korábbi kidőlésére. 

Emellett arra is kitért, hogy behívják-e a márciusi válogatott keretbe Daviest.  

"Valószínűleg nem fogjuk beválogatni a válogatott soron következő edzőtáborába, így Münchenben maradhat, és ismét formába lendülhet. Ez nem lesz probléma számunkra."

Az elővigyázatosság mögött az is állhat, hogy 2025-ben éppen a válogatott szünetben szakadt el Davies elülső keresztszalagja, holott a Bayern München tájékoztatta Kanada stábját a játékos kisebb sérüléséről. 

