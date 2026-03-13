A válogatottjának is nélkülöznie kell a Bayern München sérült játékosát?

Arról a GOAL is beszámolt, hogy a 6-1-es győzelem ellenére három játékosát is sérülés miatt kellett lecserélnie a Bayern Münchennek az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Köztük volt Alphonso Davies is, akinek emiatt lehet, hogy még Kanada Izland elleni barátságos mérkőzését is ki kell hagynia, amit március 28-án rendeznek.

A kanadai nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Jesse Marsch telefonon beszélt Daviesszel a sérülését követően, és megnyugtató híreket kapott.

"természetesen egy kicsit szomorú és frusztrált. De azt mondta, hogy ez a sérülés nem olyan komoly ahhoz képest, amivel egy hónappal ezelőtt bajlódott. A felépülése nagyjából két-három hetet fog igénybe venni" - utalt az amerikai tréner a válogatott csapatkapitányának korábbi kidőlésére.

Emellett arra is kitért, hogy behívják-e a márciusi válogatott keretbe Daviest.

"Valószínűleg nem fogjuk beválogatni a válogatott soron következő edzőtáborába, így Münchenben maradhat, és ismét formába lendülhet. Ez nem lesz probléma számunkra."

Az elővigyázatosság mögött az is állhat, hogy 2025-ben éppen a válogatott szünetben szakadt el Davies elülső keresztszalagja, holott a Bayern München tájékoztatta Kanada stábját a játékos kisebb sérüléséről.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.