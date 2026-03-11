Goal.com
Bózsik Tamás

Vezéráldozatokkal járt a Bayern München kiütéses győzelme a BL-ben

Rajta kívül Jonas Urbig játéka is kérdéses lehet a visszavágón.

Meglehet, hogy súlyos árat fizet a Bayern München az Atalanta ellen aratott 6-1-es győzelemért a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján, ugyanis Alphonso Davies Jamal Musiala és Jona Urbig is sérülés miatt hagyta el hamarabb a pályát. 

A kanadai szélső védő már a 70. percben térdre rogyott, majd könnyek között hagyta el a pályát - írta meg angol kiadásunk. 17 percre rá az angol középpályás volt a következő áldozat, aki a bokájához kapott, és a ráadásban le is cserélte őt Vincent Kompany. 

Itt azonban még nem ért véget a találkozó: közvetlenül az Atalanta szépítő találata után Urbig sem tudta folytatni a játékot, noha már csak másodpercek voltak hátra a mérkőzésből.

A lefújást követően a bajorok sportigazgatója, Max Eberl adott némi tájékoztatást a kényszerből lecserélt játékosok állapotáról. "Alphonso [Davies - a szerk.] valószínűleg izomsérülést szenvedett. Jonast [Urbig - a szerk.] a fején érte ütés. Jelenleg egy kicsit szédül és rendkívül fáj a feje. Nem tudom biztosan megmondani, hogy mi lehet a pontos diagnózis" - állította, majd némi jó hírrel is szolgált Musialával kapcsolatban. 

"Jamal [Musiala - a szerk.] esetében inkább egy elővigyázatosságból tett lépésről beszélhetünk. Érezte a bokáját, de semmi komoly. Úgy tűnik, az ő sérülése a legkevésbé komoly a három közül."

Szombaton a Bayer Leverkusenhez látogat a Bayern München a Bundesliga 26. fordulójában, majd szerdán az Atalantát fogadja egy formalitásnak tűnő visszavágón. 

