Alissont akár el is cserélheti a Liverpool a nyári átigazolási szezonban

Korábban arról számoltunk be, hogy Alisson elfogadta a Juventus ajánlatát, így a brazil kapus a nyáron visszatérhet Olaszországba, ahol az AS Roma színeiben már játszott korábban.

A Liverpool kapusa már több, mint 250 találkozón védte a Vörösök kapuját, ám megszaporodtak nála a sérülések, ami arra kényszerítette Arne Slotot, hogy a nyáron érkezett Giorgi Mamardashvilit állítsa a kapuba. Bár a vezetőség korábban aktiválta Alisson szerződésének egyéves hosszabbítási opcióját, az olaszországi pletykák egyre hangosabbak.

A hírek szerint a Juventus komolyan érdeklődik a brazil sztárkapus iránt, és egy csereüzlettel kopogtatnak a Liverpool ajtaján. A TeamTalk információi szerint a torinóiak olasz válogatott kapusukat, MIchele Di Gergoriót is bevonnák az üzletbe. A 28 éves kapust a Liverpool korábban is élénken figyelte, így egy csere mindkét fél számára előnyös lehet.

Ám nincsenek teljesen megelégedve Mamardashvili teljesítményével Liverpoolban, az eddig lejátszott 16 meccsén mindössze háromszor úszott meg kapott gól nélkül egy meccset. A SportBible arról ír, a Manchester City cserekapusa, James Trafford iránt is érdeklődhetnek a Vörösök, aki elvágyódik Manchesterből, miután leigazolták Gianluigi Donnarumát, aki egyértelműen kiszorította a kapuból az angol kapust.

Mindenestre Arne Slot is sejtelmesen nyilatkozott Alisson helyzetéről:

”A tapasztalat egyértelműen mellette szól, de vannak más érvek is. A döntést a klubnak kell meghoznia, ha arra szükség van. Végül is, még egy év van hátra a szerződéséből”

Forrás: SportBible

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.