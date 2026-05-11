Újabb fejlemény Alisson jövőjéről!

A Juventus pole pozícióban

A Juventus már felvette a kapcsolatot Alissonal, a brazil kapus könnyen lehet, hogy Torinóba igazol a nyári átigazolási időszakban. A 33 éves kapust az elmúlt hetekben erősen emlegették az olasz csapattal és most Ben Jacobs és Alex Crook riporterek arról számoltak be, hogy előrelépést értek el a tárgyalásokban.

A Liverpool nemrég még szerződést hosszabbított Alissonnal

Annak ellenére, hogy a Liverpool az év elején egy egyéves szerződéshosszabbításban állapodott meg a brazil kapussal, Alisson nyitott lenne az igazolásra, de csak abban az esetben ha a körülmények minden félnek megfelelnek.

A Liverpool Giorgi Mamardasvili leigazolásával már az előző nyáron felkészült arra az eshetőségre, hogy távozhat a brazil kapus, azonban a riportok szerint szorosan nyomon követik James Traffordot, a Manchester City fiatal hálóőrét, illetve Robin Roefs-t, aki a Sunderland-nél kimagasló idényt hagy maga mögött.

Amennyiben nem igazolnak kapust, akár Pécsi Ármin is lehetőséget kaphat a Liverpool felnőtt csapatában.

Alisson 8 év után távozhat

Alisson 8 év után távozna az angol csapattól és ezzel egy korszakot zárna le, hiszen a szintén távozó Andy Robertson és Mohamed Szalah mellett a Klopp korszaknak alappillérei voltak.

A Róma egykori kapusa kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub két Premier League-címet, egy FA-kupát, egy Carabao-kupát, egy Bajnokok Ligáját és egy klubvilágbajnokságot nyert.

