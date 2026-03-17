C. Kovács Attila

Az évszázad rablása!? A fellebbezés után elvették Szenegáltól a trófeát, Marokkó Afrika királya!

Döbbenetes döntést hozott az Afrikai Labdarúgó-szövetség fellebbviteli bizottsága: a szövetség utólag megváltoztatta a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája végeredményét, elvette Szenegáltól a trófeát, így Marokkó lett a torna győztese. Az afrikai kontinenstorna döntőjében ugyan Pape Gueye góljával Szenegál diadalmaskodott 1-0-ra, a szövetség utólag mégis a rendező Marokkónak adta az aranyérmet, ezzel precedenst teremtve a futballtörténelemben.

Mi történt a döntőben?

A rabati finálé hosszabbításba torkollott, de az igazi botrány a rendes játékidő ráadásában robbant ki. A marokkóiak játékosa, Brahim Díaz esett el a tizenhatoson belül. A játékvezető elsőre továbbot intett, ám VAR-vizsgálat után mégis büntetőt ítélt.

Ezután elszabadultak az indulatok: a szenegáli kispad hevesen tiltakozott, majd Pape Thiaw szövetségi kapitány utasítására a csapat levonult a pályáról.

A szövetség nem hagyta figyelmen kívül a levonulást

Angol kiadásunk beszámolója szerint az Afrikai Labdarúgó-szövetség fellebbviteli testülete kimondta, hogy a pálya elhagyása súlyos szabályszegésnek minősül (82-es és 84-es cikkely szerint), ezért:

  • a mérkőzést 3–0-val Marokkónak ítélték,
  • Szenegált vesztesnek nyilvánították,
  • a korábbi fegyelmi döntést hatályon kívül helyezték.
  • Ezzel Marokkó hivatalosan is Afrika bajnoka lett.

Mané próbálta menteni a helyzetet

A káosz közepette Sadio Mané volt az, aki nem értett egyet a levonulással, és végül visszahívta társait a pályára.

„Ez csak futball. A bíró hibázhat, de nem szabad emiatt félbeszakítani a meccset” 

– mondta később.

Érdekesség, hogy a visszatérés után Díaz elhibázta a büntetőt, majd a hosszabbításban Szenegál szerezte meg a győzelmet Pape Gueye góljának köszönhetően – legalábbis akkor még úgy tűnt.

Történelmi precedens

A mostani döntés ritka és kemény precedenst teremt: egy már lejátszott és „megnyert” döntőt vettek el utólag egy csapattól. Az ügy biztosan még sokáig téma lesz – nemcsak Afrikában, hanem az egész futballvilágban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kamerunban ketten is keretet hirdettek az Afrikai Nemzetek Kupájára.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
