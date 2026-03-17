Mi történt a döntőben?

A rabati finálé hosszabbításba torkollott, de az igazi botrány a rendes játékidő ráadásában robbant ki. A marokkóiak játékosa, Brahim Díaz esett el a tizenhatoson belül. A játékvezető elsőre továbbot intett, ám VAR-vizsgálat után mégis büntetőt ítélt.

Ezután elszabadultak az indulatok: a szenegáli kispad hevesen tiltakozott, majd Pape Thiaw szövetségi kapitány utasítására a csapat levonult a pályáról.

A szövetség nem hagyta figyelmen kívül a levonulást

Angol kiadásunk beszámolója szerint az Afrikai Labdarúgó-szövetség fellebbviteli testülete kimondta, hogy a pálya elhagyása súlyos szabályszegésnek minősül (82-es és 84-es cikkely szerint), ezért:

a mérkőzést 3–0-val Marokkónak ítélték,

Szenegált vesztesnek nyilvánították,

a korábbi fegyelmi döntést hatályon kívül helyezték.

Ezzel Marokkó hivatalosan is Afrika bajnoka lett.

Mané próbálta menteni a helyzetet

A káosz közepette Sadio Mané volt az, aki nem értett egyet a levonulással, és végül visszahívta társait a pályára.

„Ez csak futball. A bíró hibázhat, de nem szabad emiatt félbeszakítani a meccset”

– mondta később.

Érdekesség, hogy a visszatérés után Díaz elhibázta a büntetőt, majd a hosszabbításban Szenegál szerezte meg a győzelmet Pape Gueye góljának köszönhetően – legalábbis akkor még úgy tűnt.

Történelmi precedens

A mostani döntés ritka és kemény precedenst teremt: egy már lejátszott és „megnyert” döntőt vettek el utólag egy csapattól. Az ügy biztosan még sokáig téma lesz – nemcsak Afrikában, hanem az egész futballvilágban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kamerunban ketten is keretet hirdettek az Afrikai Nemzetek Kupájára.





