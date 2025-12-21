Az ESPN cikke szerint az elmúlt hónapokban sok dolog történt a kameruni válogatott háza táján - kapitányt cseréltek, mégis két keret alakult a tornára.

Eto’o munkába állt

November végén a kameruni legendát, Samuel Eto’o-t választották újra a helyi szövetség első emberének, első lépésként pedig kirúgta az addigi szövetségi kapitányt, Marc Brys-t. A belga szakvezetőt még Kamerun sportminisztere nevezte ki egy éve áprilisban, így nem Eto’o választottja volt a szakember, aki ki is nevezte helyére David Pagou-t. Ezt Brys nem akarta elfogadni, mondván, őt nem tájékoztatta a kirúgásáról sem a szövetség, sem a sportminisztérium.

A volt és a jelenlegi szövetségi kapitány is kihirdette közben a válogatott keretét a kontinenstornára - többek között az ex-Manchester United-kapus, André Onana csak a volt kapitány keretében szerepel, így kérdések merültek fel az elmúlt hetekben azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kapitány keretéből kimaradó játékosok vajon szerepelhetnek-e az Afrika Kupán. Az portálnak forrásai azt mondták, a volt kapitány keretét semmisnek tekintik, a kimaradók nem utazhatnak társaikkal Marokkóba.

A volt kapitány a francia médiának úgy nyilatkozott, Eto’o befolyását használva és védve hagyott ki játékosokat, valójában a korábbi kiváló csatár állította össze a keretet. “Eto’o fontos játékosokat és vezéreket hagyott ki. Hogy mehetsz neki egy tornának világklasszis kapus nélkül, mint Onana? Mert ezeknek a játékosoknak van karakterük, és ki mernek állni az elnökkel szemben.”

Így is foghíjas kerettel utazik a hatszoros bajnok a tornára, nem lesz ott többek Franck Zambo-Anguissa, a Napoli középpályása, aki a novemberi válogatott szünetben szenvedett combsérülést. Kamerun az F-csoportban szerepel az Afrika kupán, ellenfelei sorrendben Gabon, Elefántcsontpart és Mozambik lesz.

Szenegálnál sincs minden rendben

A Como támadója Assane Diao végül nem lép pályára a tornán, hiába nevezték a keretbe, mert megsérült az olasz csapat AS Roma elleni mérkőzésén. A döntés végül a comóiak edzőjével, Cesc Fabregassal való vita után született meg - írja a TheAthletic.

A spanyol tréner eleve nem is tartotta jó ötletnek meghívni a tornára a szélsőt, a Sky Italianak ugyanakkor elismerte, neki sem kellett volna feltétlenül kockáztatnia játékosával: “Kértem őket, ne hívják be, mert csak 3 meccset játszott nyolc hónap alatt, mégis megtették, újra megsérült, és ez történt most vele. A Roma ellen se biztos, hogy kellett volna játszania, de mi fizetjük őt, meg kellett kockáztatnom.”

Beszélt a szövetségi kapitánnyal is Fabregas, aki elmondta, nem volt kellemes beszélgetés: “Azt mondta, ha most nem jön az afrika Kupára, akkor a világbajnokságra se fog jönni. Ez nem tetszett.”

Szenegál Diao nélkül a D-csoportban fog szerepelni, Botswana és a Kongói DK után Benin ellen zárják majd a csoportküzdelmeket.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.