A válogatottól az NB II középmezőnyiég – ez lehet a Paks támadójának útja

A másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia örömmel látná soraiban a Paks magyar támadóját, aki könnyen lehet, hogy új klub után néz a nyáron – értesült a Csakfoci.

Ennek oka, hogy nem elégedett a Bognár Györgytől kapott játékpercekkel, így kapóra jöhet Ádám szülővárosának esetleges érdeklődése. Igaz, a portál azt is megjegyzi, hogy egy NB I-es ajánlat esetén nem valószínű, hogy a hazatérés mellett döntene.

A 2024-es Európa-bajnokságon egyaránt pályára lépő center idei szezonja nem a várakozások szerint alakult. Rögtön a második játéknapon lesérült a Kisvárda ellen, majd csak januárban térhetett vissza, de egyszer sem kezdett a Paksban a hátralévő találkozókon. Ettől függetlenül két gólt és egy gólpasszt is összehozott 12 pályára lépése alkalmával.

A 36 pontos szegediek a tabella kilencedik helyéről várják az NB II utolsó fordulóját, amelyben a Csákvárral mérik össze erejüket.

