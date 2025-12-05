A német csatár megvédte a sok kritikát kapó Florian Wirtzet: "Megtalálja a helyét"

Egyelőre korántsem úgy alakul Florian Wirtz angliai kalandja, mint ahogyan azt sokan várták. A nyáron 125 millió euróért Liverpoolba szerződő középpályás egyelőre meglehetősen lassan téríti meg az érte kiadott összeget. Az angol sajtó csak még nagyobb helyez rá amiatt, hogy még adós az első góljával új klubjában, igaz, a Sunderland ellen már azt hihette, hogy megszerezte a hőn áhított találatot, ám azt utólag öngólnak könyvelték el.

Most a szintén a Premier League-ben szereplő német csatár, Nick Woltemade vette védelmébe válogatottbeli csapattársát. A Newcastle United támadója szerint hamarosan be fogja rúgni az ajtót az angol bajnokságban is.

„Bárki, aki ért egy kicsit a futballhoz, látja, milyen hihetetlen képességekkel rendelkezik. Flo (Wirtz- a szerk.) biztosan megtalálja a helyét, még a Premier League-ben is" - nyilatkozta a Stern nevű lapnak.

Rajta kívül a Vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk is kiállt a Köln-nevelés mellett. A holland belső védő beszélt is Wirtz-cel, akit arra kért, hagyja figyelmen kívül az átigazolási díja körüli felhajtást.

A 22 éves játékos eddig 13 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, ám eddig nemcsak gól, hanem gólpassz sem szerepel a neve mellett. Ezen a Leeds United ellen, idegenben változtathat legközelebb.