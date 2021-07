A Manchester City elhappolná az EB-sztárját a Juventus elől

Federico Chiesa torinói jövője igencsak kérdéses.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Federico Chiesa az EB egyik nagy felfedezettje volt, 2 gólt szerzett a tornán, és az olasz válogatottat vezérként egészen az EB-címig vezette. Azonban a játékos jövője igencsak kérdéses, hiszen jelenleg ugyan a Fiorentina alkalmazásában áll, de 2020 októberében a Violák kölcsön adták 2 évre a Juventusnak, szerződése 2022 nyarán jár majd le Torinóban.

Ezidáig úgy tűnt, hogy a Juventus lehet majd a biztos befutó a középpályásért, hiszen a Zebrák arra készültek, hogy a kölcsönszerződés lejárta után kivásárolják a 23 éves játékost fiorentinás kontraktusából. Azonban a Calcio Mercato információi szerint a Manchester City is meg szeretné szerezni Chiesát. Guariola mindenképp vérfrissítést szeretne, Chiesa ráadásul fiatal, sőt több poszton is bevethető: a 23 éves játékos bármelyik szélen és hamis kilencesként is tud játszani, vagyis tökéletesen illene a katalán tréner játékrendszerébe.

Korábban a Chelsea és a Bayern München is bejelentkezett az olasz szélsőért, azonban a németek 60 millió euróra becsülték a középpályást, és nem szeretnének ennyit kifizetni érte.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Vajon az Újpest ezúttal legyőzi hazai pályán a Vaduzt? A lilák sikere 1,85-szörös pénzt hozhat.