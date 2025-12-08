A Liverpool kiszemeltje döntötte el a londoni derbit

A két londoni csapat összecsapásán az FA Kupa címvédője szerzett vezetést az első félidőben, de a hazaiak még a szünet előtt egyenlítettek. A találkozó vége előtt három perccel Marc Guehi egy szöglet utáni fejesből szerezte meg a győztes találatot.

A Crystal Palace ezzel a sikerével feljött a tabella negyedik helyére megelőzve a Chelsea-t.

A játéknap másik meccsén a Brighton a hosszabbításban mentette döntetlenre a West Ham elleni mérkőzését és tartott ezzel otthon egy pontot.

Premier League, 15. forduló:

Brighton-West Ham United 1-1 (0-0)

Fulham-Crystal Palace 1-2 (1-1)

hétfőn játsszák:

Wolverhampton Wanderers-Manchester United 21.00

szombaton játszották:

Leeds United-Liverpool 3-3 (0-0)

Aston Villa-Arsenal 2-1 (1-0)

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0)

Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0)

Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0)

Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.