A Liverpool kiszemeltje döntötte el a londoni derbit

A két londoni csapat összecsapásán az FA Kupa címvédője szerzett vezetést az első félidőben, de a hazaiak még a szünet előtt egyenlítettek. A találkozó vége előtt három perccel Marc Guehi egy szöglet utáni fejesből szerezte meg a győztes találatot.
A Crystal Palace ezzel a sikerével feljött a tabella negyedik helyére megelőzve a Chelsea-t.
A játéknap másik meccsén a Brighton a hosszabbításban mentette döntetlenre a West Ham elleni mérkőzését és tartott ezzel otthon egy pontot.
Premier League, 15. forduló:
Brighton-West Ham United 1-1 (0-0)
Fulham-Crystal Palace 1-2 (1-1)
hétfőn játsszák:
Wolverhampton Wanderers-Manchester United 21.00
szombaton játszották:
Leeds United-Liverpool 3-3 (0-0)
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0)
Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0)
Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0)
Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0)
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.