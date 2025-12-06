A Manchester City kiütötte ellenfelét, és tapad az Arsenalra

Győzelmével a tízszeres angol bajnok kihasználta a listavezető Arsenal kora délutáni vereségét, és két pontra megközelítette a tabellán.
A góllövőlistán 15 találattal első helyen álló Erling Haaland nem szerzett gólt, a norvég csatár helyett Rúben Dias, Josko Gvardiol és Phil Foden volt eredményes.
A Tottenham öt nyeretlen bajnoki után győzött, a brazil Richarlison hatodik gólját szerezte az idényben, de a holland Xavi Simons is betalált a Brentford ellen.
Premier League, 15. forduló:
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0)
Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0)
Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0)
Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0)
később:
Leeds United-Liverpool 18.30
korábban:
Aston Villa-Arsenal 2-1 (1-0)
vasárnap:
Brighton-West Ham United 15.00
Fulham-Crystal Palace 17.30
hétfő:
Wolverhampton Wanderers-Manchester United 21.00
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.