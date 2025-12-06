A Manchester City kiütötte ellenfelét, és tapad az Arsenalra

Győzelmével a tízszeres angol bajnok kihasználta a listavezető Arsenal kora délutáni vereségét, és két pontra megközelítette a tabellán.

A góllövőlistán 15 találattal első helyen álló Erling Haaland nem szerzett gólt, a norvég csatár helyett Rúben Dias, Josko Gvardiol és Phil Foden volt eredményes.

A Tottenham öt nyeretlen bajnoki után győzött, a brazil Richarlison hatodik gólját szerezte az idényben, de a holland Xavi Simons is betalált a Brentford ellen.

Premier League, 15. forduló:

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0)

Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0)

Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0)

Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0)

később:

Leeds United-Liverpool 18.30

korábban:

Aston Villa-Arsenal 2-1 (1-0)

vasárnap:

Brighton-West Ham United 15.00

Fulham-Crystal Palace 17.30

hétfő:

Wolverhampton Wanderers-Manchester United 21.00

Forrás: MTI

