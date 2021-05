A BL-kiesés után Neymar közelebb a Barcához?

Neymar megint nem nyer BL-t a PSG-vel, tovább erősödtek a visszaigazolásáról szóló pletykák.

Kedden, amikor Kuipers játékvezető lefújta a City – PSG Bajnokok Ligája elődöntőt, Neymar ismét lehajtott fejjel hagyta el a pályát, mert ismét nem jött össze az, amiért Párizsba igazolt. A brazilnak továbbra is egy Bajnokok Ligája győzelme van, de azt még 2015-ben Messi és Luis Suarez mellett nyerte Berlinben. Ami tehát összejött a Barcelonával, csak nem akar sikerülni a Paris Saint Germainnal. Úgy tűnik tehát, hogy nincs más választása, mint visszatérni korábbi – igazi – sikeri helyszínére. Indulhat a(z újabb) nagy meccs a Barca és a PSG között.

Állítólag már csak egy-két apróságon múlt, hogy Neymar meghosszabbítsa párizsi kontraktusát, de a tárgyalásokat elhalasztották, mondván a Bajnokok Ligája szereplésnél nincs fontosabb. Nos, a BL-kaland véget ért, így pedig a továbbiakban nincs helye a mellébeszélésnek! A PSG vezetése is türelmetlen, most már egyértelmű választ akarnak Neymartól: döntse el végre, mit akar! A brazil vágya a hírek szerint azonban az, hogy visszatérjen a Barcához, és ismét együtt futballozzon Messivel. Ugyanakkor további egy évig még szerződés köti a párizsiakhoz, így a döntés nem az ő kezében van. Az is nyilvánvaló, hogy Joan Laporta szívesen járna kedvenc tízese kedvében, és ha Neymar egyértelműen kinyilvánítja akaratát, akkor egészen biztosan leül majd tárgyalni a PSG tulajdonosaival, de egészen biztosan nem lesz olcsó mulatság. A City elleni kiesés egy újabb üzenet lehet Neymarnak, hogy váltson, és nem mellesleg a párizsiak alkupozícióját sem erősíti a búcsú.

A pakliban pedig az is benne van, hogy Neymar idén nem nyer semmit sem a PSG-vel, hiszen a francia bajnokságban a Lille vezet, igaz csak minimális, egy pontos különbséggel. De a bajnoki címnél sokkal fontosabb a brazilnak a Bajnokok Ligája, melyhez a tavalyi döntőben nagyon közel járt, végül a Bayern örülhetett.

Tulajdonképpen Guardiola nem csak történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy bejutott a manchesteri kékekkel a döntőbe, de szívességet is tett korábbi klubjának. Neymar sosem volt olyan közel ahhoz, hogy visszatérjen Barcelonába, mint most. A harmincadik életévében járó klasszis előtt nem nagyon van más út, mint a visszaigazolás, ha újra fel akar ülni az európai klubfutball csúcsára. Hogy ez létrejöjjön, állítólag még a fizetési igényéből is hajlandó visszavenni, és persze azt is tudja, ha még valaha együtt akar játszani barátjával, Messivel, akkor azt máshol nem tudja megtenni, csak a Barcánál.

A helyzet, a kiesés ellenére Leonardo a franciák sportigazgatója úgy fogalmazott, hogy optimista a jövőt illetően. Természetesen ismét megkapta a kérdést, mi lesz a klub két sztárjával, Mbappéval és Neymarral. Leonardo pedig nem túl magabiztosan azt mondta, nincs itt az ideje, hogy bármit is mondjon Mbappéval és Neymarral kapcsolatban.

