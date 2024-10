A Barcelona elleni vereség után keményen beleszállt Neuerbe az egykori magyar szövetségi kapitány!

Barcelona vs Bayern München

"Manuel Neuer már nem az a Manuel Neuer..."

Mint ismeretes, a Barcelona szerdán 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája főtáblájának 3. fordulójában. A Katalánok gyakorlatilag négy kaput eltaláló lövésükből szereztek négy gólt, ami után Lothar Matthäus a bajorok kapusában, Manuel Neuerben találta meg a bűnbakot.

"Általánosságban nem akarom kritizálni Manuelt, de jelenleg nem segíti úgy a csapatot, mint a múltban. Neuer már nem az a Neuer, megváltozott a játéka. Régebben minden helyzetet előre látott, 360 fokos rálátása volt a játékra, az ő passzai építették fel a támadásokat, de jelenleg nem nyújt biztonságot a védelemnek" - kritizálta a hálóőrt az egykori magyar szövetségi kapitány.

"Ezt az is bizonyítja, hogy a Bundesligában alig több, mint 40 százalék a hárított labdáinak a száma. Remélem, hamarosan visszatér a régi játékához és a magabiztosságához. Jelenleg hiányzik a szerencse is nála. A Barcelona második gólja példaértékű, Manuel tétovázott, majd kifutott a kapuból, de nem tudott mit csinálni" - mondta a Bildnek Matthäus, akivel Felix Magath is egyetértett, ő azt a szituációt emelte ki, amikor Neuer majdnem gólt rúgatott Lamine Yamallal.

"Kicsit aggódom, mert ma nem tett olyan jó benyomást, és kíváncsi vagyok, ennek mi az oka. Kiváló kapus, de a hibák, amelyeket elkövetett, markánsak voltak" - mondta a Bayern egykori trénere.