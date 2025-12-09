A Bajnokok Ligájában is állandósulhat Szoboszlai Dominik új posztja

A Bajnokok Ligája amerikai egyesült államokbeli közvetítője, a CBS Sport egy hosszabb cikket szentelt Szoboszlai Dominik legújabb posztjának. Kiemelik, hogy a Liverpool elmúlt három bajnoki mérkőzésén egyaránt a jobb oldali szélső posztján szerepelt a magyar válogatott csapatkapitánya, miután Mohamed Szalah ezeken csak a kispadon kapott helyet.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a kifakadása után Sazalah nem került be a Vörösök Inter elleni Bajnokok Ligája-keretébe, így ő biztosan nem lesz ott a pálya jobb oldalán. Ennek tetejébe pedig december 21-én rajtol az Afrika-kupa is, amely miatt akár egy hónapig sem lesz bevethető az egykori AS Roma-játékos.

Emellett arra szintén kitértek a cikkben, hogy Szoboszlai teljesítménye jobb volt a fentebb említett összecsapásokon, mint amit az egyiptomi támadótól láthattunk ebben a szezonban. Igaz, a CBS úgy véli, egyelőre még nem üti meg azt a szintet, amit Szalah a legjobb korszakaiban.

Bár Szoboszlai papíron mindháromszor az egyiptomi helyén szerepelt a kezdőcsapatban, a gyakorlatban inkább a jobb oldali félterületben szerepelt, mivel a szélességet a fellépő jobbhátvéd Joe Gomez vagy Conor Bradley tartotta - derül ki a Sofascore hőtérképeiből a West Ham, Sunderland és Leeds elleni bajnoki mérkőzéseken.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.