Hivatalos: a Liverpool megbüntette Szalahot, így reagált Szoboszlai a történtekre

Mohamed Szalah kiakadt

A Liverpool az utóbbi pár hónapban súlyos válságba került, utolsó 15 meccsükből csak 4-et tudtak csak megnyerni a Vörösök. Ha mindez nem lenne elég, a hétvégi Leeds United elleni 3-3-as bajnoki döntetlen után Mohamed Szalah robbantotta a bombát, egy hosszú interjúban mondta el, hogy mennyire csalódott Arne Slotban, és hogy úgy érzi, hogy a klub a busz alá dobta. Az egyiptomi támadó megelégelte, hogy az utolsó három bajnokin rendre csak a kispadon kapott helyet, és hogy a West Ham United és a Leeds United ellen végül még csereként sem kapott lehetőséget a holland vezetőedzőtől.

Szalah a történtek ellenére a társakkal edzett

Szalah hétfőn már mosolyogva érkezett meg a hétfői edzésre, és készült is pár közös fotó Szoboszlai Dominikkal: a magyar középpályás láthatóan jól érezte magát egyiptomi barátjával, mindketten vidáman mosolyogtak a fotókon.

A jelek szerint a magyar válogatott játékos nem haragszik Szalahra, amiért kiakadt a Leeds United elleni döntetlen után.

Szoboszlai a lefújást követően azt nyilatkouzta a Sky Sportnak,hogy ami az öltözőben történik, az ott is marad.

– Nem a nyilvánosságra tartozik. Nekünk kell megoldani a problémákat – hangsúlyozta. Nem lehet pontosan tudni, mi történt a Liverpool öltözőjében Szalah ominózus nyilatkozata után, de az edzésen készült fotókon jól látható, hogy a 25 éves magyar középpályás kitart egyiptomi barátja mellett még a nehéz időkben is.

Az egyiptomi szélsőt megbüntették

A Liverpool kihirdette az Inter ellen készülő 19 fős keretét, amelyben Mohamed Szalah, Cody Gakpo és Federico Chiesa sem kaptak helyet. Az angol sajtó szerint Arne Slot és a klub vezetői a szombati nyilatkozat után hosszasan egyeztettek arról, mi legyen az egyiptomi klublegenda sorsa. A beszélgetés során Slot és a klubvezetés arra jutottak, hogy a 33 éves támadót „büntetésből” kihagyják a Milánóba utazó keretből.

Sőt az sem kizárt, hogy Szalah többé már nem húzza magára a Liverpool mezét. Ugyanis kevésbé hiteles lapok már azt pedzegetik, hogy akár az is előfordulhat, hogy Szalah többé egyáltalán nem lép pályára a Liverpoolban, és januárban távozik a Mersey-partjáról.

A Liverpool 19 fős BL-kerete:

Alisson, Mamardashvili, Woodman

Gomez, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Robertson,

Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch, Nyoni,

Isak, Ekitike, Ngumoha, Lucky.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.