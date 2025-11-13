'He perdonado a Mourinho': Pedro León se sincera

Pedro León ha hablado sobre su turbulenta etapa bajo el mando de José Mourinho en el Real Madrid, insistiendo en que ha "perdonado" al entrenador portugués a pesar del trato duro que recibió. El ex extremo recordó la famosa frase "no es Zinedine Zidane ni Diego Maradona" y reveló cómo la controversia aún influye en cómo ve su carrera más de una década después.