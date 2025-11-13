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Primera Federacion
Primera Federacion Resumen
Primera Federacion, partidos y resultados
Más
jueves, 27 de agosto
Posiciones
Primera Federaciоn Grupo I
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Arenas Getxo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Athletic Bilbao B
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barakaldo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|CD Coria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|CD Extremadura
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Más
Primera Federaciоn Grupo II
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Alcorcón
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Algeciras
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Antequera
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Atlético Madrid B
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|CD Teruel
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0