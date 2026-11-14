Zidane estalla al ser preguntado por Mbappé: ¡Tonterías!

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Zinedine Zidane, director técnico de la selección de Francia, negó que exista tensión alguna en su relación con Kylian Mbappé, capitán de la selección gala y delantero del Real Madrid.

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Zidane aseguró que la relación entre ambos transcurre de forma ideal, y también habló sobre la situación del jugador de cara a disputar el encuentro frente a Turquía, el esperado duelo de este domingo correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad francesa de Burdeos.

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«Tonterías»

Zidane afirmó, durante la rueda de prensa previa al partido, respondiendo a las informaciones sobre una tensión en su relación con Mbappé: «No lo entiendo, pero no es algo grave. Mi relación con él es la de un entrenador con su jugador, y las cosas marchan de forma ideal».

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Y añadió: «No puedo impedir que la gente diga lo que quiera, pero esto no son más que tonterías. Es algo lamentable y hasta cierto punto molesto».

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El técnico francés abordó la situación de Mbappé respecto a su participación frente a Turquía, después de haberse ausentado del último encuentro ante Italia por sentir molestias musculares, asegurando que la presencia del jugador con la selección es algo positivo, y que la decisión sobre su participación en el partido le corresponde a él como director técnico.

Zidane señaló: «Es mejor que esté con nosotros. No hay ningún problema, estará con nosotros mañana; lo demás es cuestión de las decisiones del entrenador».

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Zidane ya había asegurado anteriormente que la lesión de Mbappé no parecía grave, pero prefirió no arriesgarse a alinearlo ante Italia, explicando que el jugador quería participar, y confiando en que esté listo para el duelo frente a Turquía.

En el plano táctico, Zidane dejó clara su postura sobre la posición de Warren Zaïre-Emery, jugador del Paris Saint-Germain, asegurando que prefiere contar con él en el centro del campo, y no en la posición de lateral derecho, pese a su capacidad para jugar en más de una posición.

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El entrenador de la selección francesa afirmó: «Prefiero verlo en profundidad, en el centro del campo, en su posición habitual».

Y añadió: «Tenemos cuatro jugadores en las bandas, y elegimos según los jugadores disponibles. Si Warren va a jugar, será en el centro del campo. Quiero verlo en esa posición».

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Zidane también defendió el sistema defensivo de la selección de Francia, después de enfrentarse a una pregunta sobre el estado de desconcierto que mostró la línea defensiva durante la derrota ante Italia por 3-1, asegurando que no está de acuerdo con calificar la defensa de frágil.

Dijo a uno de los periodistas: «No estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices sobre la fragilidad de la defensa. No era que no estuviéramos ofreciendo un buen rendimiento defensivo, sino al contrario, creo que lo estamos haciendo bastante bien».

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En otro orden de cosas, Zidane renovó su confianza en Rayan Cherki, jugador del Manchester City, y en su posición como mediapunta por la banda derecha, después de haber contado con él en ese rol durante los partidos anteriores.

Sobre el jugador señaló: «Lo veo bien en esa posición. Es capaz de jugar en otras posiciones, pero también es capaz de jugar en esta, y lo hace bastante bien».

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La selección francesa afronta el duelo ante Turquía situada en el segundo puesto de su grupo, con 10 puntos, igualada con Italia, líder del grupo, y aventajando por un punto a Bélgica, tercera clasificada, lo que convierte el partido en decisivo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.