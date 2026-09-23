¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Zinedine ZidaneGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Zidane cambia las posiciones de Mbappé, Dembélé y Olise

Turquía vs Francia
Turquía
Francia
UEFA Nations League A
Belgium vs Francia
Belgium
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Roma vs Real Madrid
Roma
Liga de Campeones
Viking vs Bayern Múnich
Viking
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
Z. Zidane
Turquía
Francia
Bélgica
España
Italia
Noruega
Alemania
Inglaterra

Zidane contradice a Deschamps

Zinedine Zidane comienza su andadura como entrenador de la selección francesa con un duelo ante Turquía, el próximo viernes por la noche, en la jornada inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA.

Se espera que "Zizou" apueste por un esquema 4-3-3, diferente al estilo del anterior seleccionador, Didier Deschamps, en su última etapa.

El diario francés "L'Équipe" señaló que Zidane no ocultó sus intenciones desde la tarde de ayer martes, en la concentración de Clairefontaine, mientras que la sesión de este miércoles reforzó esa misma línea, con Kylian Mbappé situado en la banda izquierda, Ousmane Dembélé en la posición de delantero puro y Michael Olise a la derecha.

En el centro del campo, es probable que Manu Koné juegue en la posición de pivote, junto a Adrien Rabiot y Rayan Cherki como jugadores de enlace.

Lee también

Ofensiva catalana contra el Balón de Oro: gracias, el Barcelona no lo quiere

Cañizares: ¡los delanteros del Real Madrid se mueven sin balón de forma horrorosa!

Durante la primera sesión colectiva casi completa, ayer martes, Mbappé estuvo ausente por un resfriado y no participó ni en el almuerzo ni en el entrenamiento, aunque se prevé que se recupere antes del duelo ante Turquía.

El diario "L'Équipe" indicó que la opción ofensiva más clara pasa por contar con Dembélé como delantero puro y Mbappé en la banda izquierda, en un giro respecto al esquema 4-2-3-1 que empleó Deschamps durante su última etapa, situando a Michael Olise en la posición de organizador del juego.

En otra decisión de tipo organizativo, Zidane mantuvo el brazalete de capitán en Mbappé cuando participe, y designó a 3 suplentes de entre los que más partidos internacionales acumulan en la lista actual: Dembélé con 67 encuentros, Rabiot con 66 y Jules Koundé con 56, en un paso similar al sistema de antigüedad que Zidane adoptó anteriormente en el Real Madrid.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google