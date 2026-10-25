Lamine Yamal y Kylian Mbappé, candidatos a ganar el Balón de Oro que se entregará mañana lunes por la noche, se enfrentan hoy domingo en el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el marco de la décima jornada de LaLiga. Pero ¿cuál de los dos ha sido más influyente en los enfrentamientos anteriores entre ambos rivales?

Las estadísticas de los últimos duelos entre el Real Madrid y el Barcelona revelan una clara ventaja para el conjunto catalán. Desde la llegada de Mbappé al club blanco en el verano de 2024, ambos equipos se han enfrentado en 7 partidos en diferentes competiciones, de los cuales el delantero francés ha disputado 6.

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En estos enfrentamientos, el Barcelona ha logrado 6 victorias, por una sola del Real Madrid.

Las victorias del conjunto catalán llegaron con resultados de 4-0 en LaLiga el 26 de octubre de 2024, 5-2 en la Supercopa de España el 12 de enero de 2025, 3-2 en la final de la Copa del Rey el 26 de abril de 2025, 4-3 en LaLiga el 11 de mayo de 2025, 3-2 en la final de la Supercopa el 11 de enero de 2026 y, finalmente, 2-0 en LaLiga el 10 de mayo de 2026.

En cuanto a la única victoria del Real Madrid, llegó con un resultado de 2-1 en LaLiga el 26 de octubre de 2025.

Sin embargo, a nivel individual, Mbappé supera a Yamal en el número de goles marcados durante estos duelos, tras haber visto portería en 6 ocasiones, entre ellas un triplete que anotó en mayo de 2025. En cambio, el extremo español se ha limitado a marcar 3 goles, aunque dio dos asistencias en la final de la Copa del Rey.

No obstante, Mbappé podría estar dispuesto a renunciar a su ventaja estadística a cambio de conseguir la victoria en el partido de hoy, sobre todo porque Yamal también le superó en los últimos 3 enfrentamientos entre Francia y España.