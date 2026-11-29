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Lamine Yamal sigue batiendo récords. El extremo marcó este domingo el gol que adelantó al Barcelona en su visita al Deportivo de La Coruña, en la jornada 14 de LaLiga, y alcanzó los 41 goles en la Liga antes de cumplir los 20 años.

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Con esta cifra, el extremo español (19 años) iguala al francés Kylian Mbappé (27 años), estrella del Real Madrid, en lo más alto de la lista de jugadores con más goles en las cinco grandes ligas europeas antes de cumplir los 20 años en las últimas 30 temporadas, según la cadena francesa "stats foot".

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Tras ellos aparece la exestrella del Liverpool Michael Owen, que marcó 40 goles en ese mismo periodo de su carrera.

Que Yamal se quede en solitario en lo más alto de esta lista es solo cuestión de tiempo, ya que aún le quedan más de siete meses para cumplir los 20 años.

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El gol de Yamal llegó en el minuto 2 del partido, disputado en el estadio de Riazor, cuando quiso pasar el balón a su compañero Dani Olmo, pero este lo dejó pasar y el balón acabó en la red.

El Barcelona afrontaba el partido de hoy como líder de LaLiga con 36 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, segundo, y tres más que el Real Madrid, tercero.