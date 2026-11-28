Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero marroquí Yasser Zabiri prolongó su espectacular racha con el Racing de Santander al marcar un nuevo gol en la victoria por 3-1 ante el Levante, en la noche del viernes, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga. Así eleva su cuenta a 12 goles en el campeonato y se acerca a registros históricos.

Anuncios

Zabiri se ha convertido en el primer jugador ajeno al Real Madrid y al Barcelona que alcanza los 12 goles tras las primeras 14 jornadas de LaLiga desde el hispanobrasileño Diego Costa con el Atlético de Madrid en la temporada 2013-2014, cuando firmó 14 tantos en ese mismo tramo.

Además, el delantero marroquí ha logrado la mejor cifra goleadora de un jugador africano en este punto del campeonato desde el camerunés Samuel Eto'o, que marcó 14 goles con el Barcelona en la temporada 2008-2009.

Lee también

El nuevo Congreso amenaza el trono de Infantino: ¿se aliarán los demócratas con los europeos para derribarlo?

Guardiola lo confirma: «No volveré al Barcelona» y esta es la diferencia entre España y Alemania

El duodécimo gol de Zabiri llegó en el duelo ante el Levante, que ejercía de local en el estadio Ciudad de Valencia y se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Iván Romero en el minuto 42.

Anuncios Anuncios

El Racing de Santander reaccionó en la segunda parte y Pablo García firmó el empate en el minuto 66 con un potente disparo.

Related Topics

Zabiri tuvo mala suerte cuando uno de sus intentos se estrelló en el poste, pero dos minutos después logró el gol que adelantaba a su equipo, en el minuto 81, aprovechando un pase de Íñigo Vicente.

En el quinto minuto del tiempo añadido, Pablo García volvió a marcar para firmar su doblete y el tercer gol de su equipo, sentenciando la victoria del Racing de Santander.

Anuncios

En la tabla de goleadores de LaLiga, Zabiri ocupa la tercera posición con 12 goles, por detrás del brasileño Raphinha, jugador del Barcelona, líder con 15, y del francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, segundo con 13.

Sin embargo, el delantero marroquí lidera la clasificación de goleadores en jugada (empatado con Raphinha), sin contar los penaltis, ya que ha anotado sus 12 goles sin transformar ninguno desde los once metros, mientras que Raphinha y Mbappé suman 3 tantos cada uno por esa vía.

Anuncios

De la Academia Mohammed VI al estrellato en España

Yasser Zabiri nació en la ciudad marroquí de Marrakech el 23 de febrero de 2005 y dio sus primeros pasos en la Academia Mohammed VI de Fútbol, antes de recalar en el Union Touarga, con el que disputó sus primeros partidos como profesional en enero de 2024 y marcó tres goles en 11 encuentros.

El delantero marroquí fichó por el Famalicão portugués en el verano de 2024, antes de que el Rennes francés se hiciera con sus servicios en febrero de 2026 con un contrato hasta 2029, después de llamar poderosamente la atención en el Mundial sub-20 de 2025 en Chile.

Anuncios

Zabiri fue una de las grandes figuras del título de Marruecos en el Mundial sub-20, el primero de su historia: marcó 5 goles en el torneo, terminó como máximo goleador y firmó los dos tantos de la final ante Argentina (2-0).

Zabiri llegó al Racing de Santander cedido en el verano de 2026, en busca de más minutos y de seguir creciendo.

Anuncios

Pero el internacional marroquí superó rápidamente las expectativas y se ha convertido en uno de los referentes ofensivos de LaLiga.