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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Yamal, en tono burlón contra el Real Madrid: estamos contentos con el arbitraje

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Liga de Campeones
España

¿Verdad o broma?

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, envió un mensaje irónico al Real Madrid por las quejas del conjunto blanco sobre las decisiones arbitrales esta temporada.

Yamal fue preguntado durante la rueda de prensa del partido entre el Barcelona y el Feyenoord en la Liga de Campeones: "¿Esperáis un año muy ruidoso porque el Real Madrid ya se está quejando de los árbitros?". Y respondió: "Si llevan dos años sin ganar, ese es su problema. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. Esa pregunta es para ellos. Yo también los veo contentos".

Cabe recordar que el Barcelona conquistó el título de LaLiga en las dos últimas temporadas a costa del Real Madrid.

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga esta temporada con 12 puntos, mientras que el Real Madrid es tercero con 9 puntos.

Yamal añadió, hablando sobre Xavi Hernández, entrenador de los Países Bajos: "Es un gran entrenador. Le tengo mucho cariño y espero que las cosas le vayan bien, salvo en sus enfrentamientos ante España".

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Cabe recordar que Xavi fue el primero en darle a Yamal la oportunidad de jugar con el primer equipo del Barcelona.

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