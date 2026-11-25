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El BVB logró un meritorio 1-1 en el campo del Arsenal, aunque una jugada provocó el enfado de Niko Kovac.

En el minuto 51, el balón golpeó en el brazo de Viktor Gyökeres, autor del gol que había adelantado al Arsenal (10), tras un saque de esquina. El jugador había extendido claramente el brazo hacia el balón. El árbitro Maurizio Marianni dejó seguir el juego y el VAR tampoco intervino, para incomprensión de Kovac.

«Ya no sé cómo explicarlo. Ya no sé qué es mano y qué no lo es», dijo el técnico de 55 años sobre la polémica jugada tras el partido en Amazon Prime. Sobre la falta de intervención del VAR, añadió: «Según quién esté delante de la pantalla, decide a tu favor o en tu contra».

Notas del BVB ante el Arsenal: dos defensas brillan

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Por qué el BVB debería haber recibido un «penalti claro» ante el Arsenal

El experto arbitral de Amazon Prime también comprendió el enfado de Kovac. «Amplía la superficie del cuerpo, hay un punto de intencionalidad y para mí es un penalti claro», analizó Patrick Ittrich después del partido. Para el exárbitro de la Bundesliga, «el único argumento» en contra de señalar penalti sería «pensar que el jugador retira el brazo». Pero matizó: «Solo lo retira cuando el balón ya le ha dado en la mano. Y tiene tiempo de sobra para prever la trayectoria del balón. En realidad quiere cabecear, se da cuenta de que no llega, levanta el codo y toca claramente el balón con la mano».

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La jugada llegó, además, en la mejor fase del Dortmund tras el descanso. Pese a no recibir el penalti, el equipo aurinegro empató poco después. Maximilian Beier culminó de forma brillante una extraordinaria jugada individual de Joane Gadou, que estaba firmando un gran partido , para poner el 1-1 apenas cuatro minutos después de la mano de Gyökeres.

Al BVB incluso le pudo ir mejor: Jobe Bellingham aprovechó el rechace de un potente disparo de Julian Ryerson para marcar el que parecía ser el 2-1 de los visitantes (68), pero estaba ligeramente en fuera de juego.

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Al final, los Gunners estuvieron más cerca del gol de la victoria: Gyökeres, solo, cabeceó fuera (75); Serhou Guirassy, sin querer, encadenó dos paredes con el poste de su propia portería al intentar despejar (79), y Declan Rice también estrelló un balón en ese poste más tarde (84).

Getty Images

Al BVB le espera un calendario durísimo

Aun así, el Dortmund pudo celebrar un punto algo afortunado, pero no inmerecido . «Para mí, este partido es toda una declaración de intenciones», afirmó Lars Ricken, director deportivo del club. «Tiene mucho mérito sacar un punto de aquí. Hay que decir que no muchos equipos lo consiguen en la Champions League». Kovac también elogió a su equipo, que había escrito «una gran historia para todos nosotros» y «había mostrado una muy buena imagen».

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En la máxima competición europea, el equipo aurinegro va por buen camino, con tres victorias y un empate en cinco partidos. En la Bundesliga es líder después del tropiezo del Bayern de Múnich ante el Colonia (1-1). Ahora, sin embargo, le esperan semanas muy exigentes.

En las próximas dos semanas se enfrentará al Bayer Leverkusen, visitará al Eintracht de Fráncfort en la Copa de Alemania, disputará el derbi de la cuenca del Ruhr en el campo del Schalke y, por último, recibirá al Inter de Milán. «Acabamos de jugar contra el campeón inglés y en el próximo partido nos toca el campeón italiano», dijo Ricken en referencia a la Champions League. «Así que los retos no serán más fáciles».

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund