«¡Ya hemos hecho bastante el ridículo!»: piden la dimisión de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil

Una leyenda del fútbol brasileño pide con vehemencia la dimisión de Carlo Ancelotti.
Tras la derrota en el amistoso contra Japón (2-3) del fin de semana, el campeón del mundo de 1994 arremetió con dureza contra el prestigioso técnico italiano en su perfil de Instagram. Romario se dirigió primero al presidente de la federación, Samir Xaud.
«Eres joven, brasileño, y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Es hora de demostrar que tienes el valor suficiente para tomar una decisión. Presidente, manda a Ancelotti a casa», escribió Romario.
Después, sus palabras fueron directamente para Ancelotti: «Ya hemos hecho bastante el ridículo y no podemos arriesgarnos a tirar por la borda otro Mundial. ¡Ancelotti, basta ya! ¡Haz las maletas y vete de aquí!».
El técnico, de 67 años, debería volver a Europa, «a los clubes en los que te hiciste un nombre. Brasil no puede seguir permitiéndose pagar por verte», continuó Romario, indignado.
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Lo cierto es que el balance de la Seleção bajo las órdenes del prestigioso técnico italiano es discreto. En 21 partidos con Ancelotti al mando, Brasil sumó doce victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo obtuvo una media de 1,9 puntos por encuentro.
Desde la perspectiva de los sudamericanos, el último Mundial fue especialmente decepcionante: aunque partían como uno de los favoritos, quedaron eliminados ya en octavos de final tras perder 1-2 contra Noruega.
Desde el Mundial de 2002, el cinco veces campeón espera volver a conquistar el título en el torneo más importante de selecciones. Ancelotti tiene contrato con la Seleção hasta finales de julio de 2030. Por tanto, si no se produce una separación anticipada, también estará en el banquillo de los sudamericanos en el próximo Mundial.