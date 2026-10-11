El árbitro Richard Martens recibe numerosas críticas durante el Excelsior-FC Groningen. El colegiado señaló dos penaltis muy discutibles y está siendo duramente cuestionado en X.

Pasada la media hora, señaló el primer penalti. Jorg Schreuders sujetó inicialmente al delantero del Excelsior Agust Orri Thorsteinsson fuera del área, luego lo soltó y volvió a tener un ligero contacto con el islandés dentro. Martens señaló el punto de penalti y el VAR no vio motivos para intervenir. Irakli Yegoian aprovechó la oportunidad para poner el 1-1.

Tras el descanso, Schreuders volvió a verse implicado en una acción de penalti discutible. El lateral arrancó en velocidad, entró en el área del Excelsior y cayó entre Jan Plug y Eric da Silva Moreira. En la jugada también pareció que se tocó el balón.

El VAR quiso que Martens revisara la acción, pero los problemas de comunicación con Zeist impidieron hacerlo de la forma habitual. Por eso, el árbitro contactó por teléfono con el VAR. Pese a la consulta, mantuvo su decisión. Thom van Bergen aprovechó el regalo y marcó desde los once metros el 1-3 para el Groningen.

Los dos penaltis han provocado sorpresa en X. «KNVB, mandad al árbitro Martens unas semanas de vacaciones. ¿Cómo demonios se puede señalar un penalti por esto? Es una auténtica vergüenza…», escribe Kjeld. Erik-Sander sospecha que la segunda acción estuvo relacionada con el primer penalti. «Creo que fue para compensar el penalti de la primera parte».

También hay muchas críticas al penalti a favor del Excelsior. «¿Cómo se puede señalar un penalti por esto? ¡Y el VAR no interviene! Otra actuación increíblemente mala del equipo arbitral», comenta Jako.

El sentir en X es claro: los dos penaltis se habrían señalado con demasiada facilidad. «Jaja, vaya nivel. Si empezamos a señalar penaltis por esto… Qué pobre nivel el de este árbitro», opina Arjan. Ronald coincide con él. «Qué nivel tan lamentable del equipo arbitral. Esto no es un penalti de ninguna manera. Semana del Árbitro».































