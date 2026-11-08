Weghorst revela una sorprendente conversación con Kooij: «Al terminar, me dijo...»

Wout Weghorst fue protagonista este domingo por la tarde en el FC Twente-Ajax (2-2). El delantero dio un punto a los Tukkers de penalti en el tiempo añadido y contó después a ESPN cómo vivió un final de partido frenético. Weghorst también habló del particular encuentro con el delantero del Ajax Tolu Arokodare tras el pitido final.

Weghorst se dispuso a lanzar desde los once metros en el minuto 93, después de que Lucas Rosa cometiera una falta sobre Ramiz Zerrouki. «No es tan fácil. Sobre todo intentas bajar las pulsaciones y tranquilizarte», explicó el atacante, que admitió que apenas lo consiguió. «Normalmente, después de exhalar dos veces ya lo tengo claro, pero esta vez no».

El delantero vio cómo el portero del Ajax Marc ter Stegen intentaba claramente desconcentrarlo. «Vi que se movía mucho antes del lanzamiento, así que sentí que quería reaccionar un poco más a lo que hiciera», explicó Weghorst, que no quiso desvelar mucho más sobre su forma de ejecutar el penalti. «Por supuesto, no puedo revelar demasiado sobre cómo la decido, porque no me conviene para la próxima vez».

Aunque el Twente no logró empatar hasta bien entrado el tiempo añadido, Weghorst cree que su equipo mereció más. «Tengo la sensación de que tomamos el control bastante pronto después del 0-1 y de que lo mantuvimos prácticamente todo el partido», afirmó. «Fuimos muy dominantes, jugamos bien con el balón y generamos muchísimas ocasiones y oportunidades a partir de la salida de balón y la presión».

Weghorst también se refirió a la comentada acción en la que el árbitro Joey Kooij detuvo el juego por una posible mano del delantero cuando el FC Twente parecía estar creando peligro. «El balón me da claramente en la mano, pero también me desequilibran y me dan un empujón», explicó. Lo que más le molestó fue el momento en que sonó el silbato. «Ahí echo un poco en falta el sentido futbolístico, porque pienso: deja primero que siga la jugada».

En la rueda de prensa posterior, Weghorst reveló además que Kooij le había pedido disculpas personalmente por haber pitado en ese momento. «Después del partido me dijo: “Perdón, perdón, pero me gritan al oído: para, para, para el juego”», contó el atacante. Según Weghorst, el propio árbitro también estaba muy contrariado por lo ocurrido: «Creo que él también estaba bastante enfadado, pero está claro que no fue una buena decisión».

Tras el pitido final hubo otro momento particular con el delantero del Ajax Tolu Arokodare, con quien Weghorst mantiene un vínculo desde hace tiempo. Ambos se conocieron cuando Weghorst jugaba en el Burnley y Tolu en el KRC Genk, y desde entonces siguieron en contacto. «No es que hayamos hablado todas las semanas, por supuesto, pero sí hemos mantenido el contacto, algo más en las últimas semanas, también con conversaciones sobre el Señor y sobre cómo vives y haces las cosas», contó Weghorst, que después explicó por qué se buscaron al terminar el partido.

«Los dos pensamos algo así como: por gratitud, tomémonos un momento juntos para rezar», explicó Weghorst sobre su encuentro con Tolu. «Eso es algo que hacemos siempre, todos los días; forma parte de nuestra vida». El delantero concluyó: «Esta vez pensamos que sería bonito hacerlo aquí y cerrar juntos lo que había sido un partido especial».