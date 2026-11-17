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Wayne Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United, ha hablado de los graves problemas de salud mental que sufrió durante su etapa como jugador en Old Trafford. Pese a sus grandes éxitos sobre el césped, el excapitán de Inglaterra admitió que llegó a plantearse quitarse la vida.

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Rooney relata los problemas que ocultaba fuera del campo

En el pódcast Life At The Midpoint with Gabby Logan, el exdelantero de Inglaterra explicó que su vida privada contrastaba con la regularidad que mostraba sobre el césped. Recién casado y padre de su hijo mayor, Kai, Rooney atravesaba dificultades fuera del campo.

En sus peores momentos, pasaba dos días seguidos bebiendo en casa y se escondía para que Kai no lo viera en ese estado.

El aislamiento y el momento en que tocó fondo

Rooney evitaba por completo los espacios públicos y solo se sentía a gusto cuando jugaba al fútbol.

«Ahora puedo mirar atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por algo que me costaba muchísimo afrontar. Además, no quería que Kai me viera así, por eso también me escondía», dijo Rooney.

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«Llegué a un punto en el que me planteaba suicidarme. No quería estar cerca de nadie. No quería ver a gente por la calle. No quería entrar en las tiendas. Siempre me sentía cómodo en un campo de fútbol, pero todo lo demás me costaba muchísimo».

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La presión de ocultar la vulnerabilidad en la élite

El máximo goleador histórico del Manchester United intentó ocultar sus problemas en el mejor momento de su carrera en el club. «No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla», añadió. «Aunque sabía en qué situación estaba, me resultaba difícil admitirlo porque sentía que hacerlo me hacía menos hombre».

Para comprender qué le ocurría, Rooney acudió a terapia en una etapa que debería haber sido la más feliz de su vida. Continuó: «Hablaba con un terapeuta para intentar averiguar qué me pasaba porque, cuando miro atrás, probablemente estaba en el mejor momento de mi carrera, acababa de tener un hijo y acababa de casarme. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida y no lo era. Probablemente fue el peor, por los actos egoístas que cometía».

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Rooney también destacó la ayuda de su esposa, Coleen, para salir adelante. «Coleen me ayudó muchísimo. Podría haberse marchado, la situación era así de grave, pero permaneció a mi lado y me ayudó a superarlo», dijo.

Cómo la ayuda recibida permitió a Rooney superar la crisis

Reconocer su situación en lugar de esconderse permitió a Rooney afrontar lo que había estado ocultando. Gracias a las sesiones con un terapeuta y a la decisión de Coleen de permanecer a su lado, logró superar aquella etapa y dejar atrás el aislamiento que marcó su peor momento.