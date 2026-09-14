Vitória reconoce los errores y Rodgers anuncia un plan de rescate para el Al-Qadisiyah

Roy Vitória, director técnico del Al Wasl emiratí, comentó la derrota de su equipo ante el Al Qadsiah saudí por un resultado de (2-1), la noche de este lunes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd, en el marco de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League de Élite de Asia.

Vitória dijo durante la rueda de prensa posterior al partido: "Ofrecimos un buen partido y equilibrado en la primera parte, estuvimos organizados, pero no fuimos efectivos en el aspecto ofensivo. Y en la segunda parte, el Al Qadsiah aprovechó nuestros errores y marcó dos goles, antes de que nuestro equipo mejorara y consiguiera marcar un gol tardío, pero el tiempo no nos alcanzó para lograr el empate. Estoy tranquilo con el rendimiento, pero no estoy satisfecho con el resultado".

En respuesta a una pregunta sobre el hecho de que el Al Wasl encajara dos goles consecutivos en la segunda parte, y si eso se debía a una falta de concentración, dijo: "El Al Qadsiah estuvo muy organizado, e intentó aprovechar las ocasiones que tuvo y lo consiguió. Podríamos haber estado más concentrados y no permitir que se marcaran dos goles consecutivos. Pero, por desgracia, nuestra reacción llegó tarde en el partido, nos conformamos con marcar un solo gol y no pudimos remontar el resultado".

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Por su parte, Brendan Rodgers, director técnico del Al Qadsiah, expresó su satisfacción por el inicio continental de su equipo, subrayando que la victoria ante el Al Wasl representa un paso importante en la primera aparición asiática del equipo.

Rodgers dijo durante la rueda de prensa: "Comenzamos por el buen camino, y logramos la victoria en el arranque asiático. Estamos satisfechos con lo que ofrecimos en la liga y en la Copa de Asia, y con el descanso y la mejora de las condiciones, nos mostraremos de mejor manera".

Señaló la dificultad de las circunstancias en las que el equipo disputó sus últimos partidos, explicando: "Jugamos tres partidos en un margen de tiempo reducido, y con temperaturas y una humedad altas. Y después de todas estas circunstancias que atravesamos y la presión de los partidos, era importante salir con una victoria hoy en el arranque continental, para luego descansar y revisar todo lo ocurrido".

Rodgers habló de su decisión de realizar cambios en la alineación del Al Qadsiah, diciendo: "Intentamos hacer una rotación relativa de los jugadores, y recurrir a unos cinco nombres de jugadores locales. Era importante dar descanso a algunos jugadores, y conseguimos lo más importante, que es la victoria, y este es un paso excelente en la primera aparición asiática".

El entrenador inglés recalcó la importancia de gestionar las cargas físicas de sus jugadores durante el próximo periodo, diciendo: "Realizaré la rotación necesaria, y tenemos jugadores que pasaron por grandes presiones físicas".

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Rodgers puso como ejemplo a su jugador Kanoute, explicando: "Kanoute participó hasta fases avanzadas en el Mundial, y se unió a nosotros después de unas tres semanas, y participó en todos los partidos, y hoy salió sufriendo agotamiento y le apareció una lesión".

En respuesta a una pregunta sobre los preparativos del Al Qadsiah tras disputar 9 partidos en un solo mes, y qué planea el equipo durante el parón, Rodgers afirmó que el descanso será una prioridad en la próxima etapa. Y dijo: "Habrá un descanso importante para nosotros, y algunos se irán para descansar durante el parón, y después podremos aumentar el ritmo de la preparación".

El director técnico del Al Qadsiah añadió: "Después de toda esta presión, todos deben tener el descanso suficiente. Nuestros jugadores no son máquinas, y necesitan también descanso y rotación, y era importante gestionar de manera adecuada las circunstancias de la presión de los partidos".

Rodgers concluyó sus declaraciones subrayando que el Al Qadsiah logró el objetivo más importante en el inicio de su andadura asiática, que es cosechar los tres puntos, señalando que el próximo parón dará al equipo la oportunidad de recuperar su energía y prepararse de mejor manera para los próximos compromisos.

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