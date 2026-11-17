La selección brasileña ofreció una contundente exhibición ofensiva ante Singapur en el partido amistoso que enfrentó a ambos combinados este martes en el Estadio Nacional de Singapur y que terminó con victoria de Brasil por 7-0, dentro de la preparación de los dos equipos para sus próximos compromisos.
El encuentro se enmarca en el parón internacional de noviembre, en el que la selección brasileña, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, buscaba recuperar el equilibrio y firmar una victoria convincente tras caer por 3-2 ante Japón en su partido anterior.
Los primeros minutos reflejaron una clara superioridad de Brasil, que impuso su dominio en el juego aprovechando los rápidos movimientos de Vinícius Júnior, Endrick y Estêvão, con el apoyo de Bruno Guimarães en el centro del campo, mientras el conjunto local encontraba enormes dificultades para contener los ataques continuos.
La explosión de Vinícius
Vinícius Júnior abrió el marcador en el minuto 9, al aprovechar un pase de Bruno Guimarães y definir con la pierna izquierda dentro de la portería, lo que dio a su selección una ventaja temprana.
La estrella del Real Madrid volvió a marcar en el minuto 15 para duplicar la renta, tras recibir un pase de Endrick y culminar la jugada con un disparo certero, antes de completar su triplete en el minuto 21, a pase de Estêvão, para dejar a Brasil en una situación muy cómoda durante la primera parte.
La superioridad brasileña no se detuvo ahí, ya que Endrick sumó el cuarto gol en el minuto 31 con un potente disparo de zurda desde fuera del área, tras un pase de Estêvão, de modo que la primera parte terminó con los visitantes ganando por 4-0, reflejo de la clara diferencia de potencial ofensivo entre ambas selecciones.
Sigue el festival goleador
Con el inicio de la segunda parte, Brasil mantuvo su presión ofensiva y no dio a su rival opción alguna de volver a meterse en el partido. Estêvão firmó el quinto gol en el minuto 51, mientras el trío ofensivo seguía castigando a la defensa de Singapur.
En el minuto 65, Rayan amplió la ventaja de Brasil con el sexto tanto, aprovechando un pase de su compañero Alan, lo que dejó a Singapur ante una misión casi imposible para recortar distancias, con Brasil manteniendo el control del balón y la generación de ocasiones.
El séptimo llegó en el minuto 74, cuando Raoul bin Suhaimi marcó por error en propia puerta tras una de las acometidas de Brasil, para dejar el marcador en 7-0 en medio del abrumador dominio de la selección visitante.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
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