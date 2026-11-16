Vinícius: "Cometí un error con Brasil y aprendí esta lección en el Real Madrid"

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Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, aseguró que acepta las críticas que reciben actualmente las figuras de la selección brasileña.

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Sobre los dos goles que marcó ante Japón pese a la derrota de la selección brasileña, Vinícius afirmó en declaraciones recogidas por el diario español AS: "Los dos goles son importantes, pero estamos decepcionados porque no pudimos ganar el partido. Aun así, estamos en un periodo de preparación con muchos jugadores nuevos y todavía nos estamos conociendo".

Y añadió: "Japón tenía 15 o 16 jugadores que habían disputado el Mundial, mientras que nosotros no contábamos con tantos. Fue una buena experiencia y aprendemos de las selecciones a las que nos hemos enfrentado".

El arbitraje ante Japón

Sobre las decisiones arbitrales en el duelo ante Japón, Vinícius explicó: "Salimos del partido frustrados por el resultado y por las decisiones que tomó el árbitro, pero eso no nos preocupa demasiado. Viajamos largas distancias para jugar partidos y conseguir victorias".

Y subrayó: "La responsabilidad siempre es nuestra, de los jugadores, y podíamos haber dado más. Ahora toda nuestra atención está puesta en el partido ante Singapur".

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Las críticas a la selección

Sobre las críticas que recibe la selección brasileña en este momento, Vinícius señaló: "Las críticas ahora son normales. Brasil lleva mucho tiempo sin ganar el Mundial y además nos eliminaron pronto del torneo. Es normal que todo el mundo hable y dé su opinión, y que los jugadores que estuvieron aquí digan lo que piensan".

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Y agregó: "Pero siempre me encuentro con Ronaldinho, con Ronaldo y con otros jugadores que hablan bien de nosotros. Tenemos que escuchar a las personas que quieren lo mejor para nosotros. Estamos tristes porque no hemos logrado los resultados que deseábamos, pero estamos en una etapa de renovación con muchos jugadores jóvenes".

Continuó: "La afición pide que lleguen jugadores nuevos, el seleccionador atiende esas peticiones y les da la oportunidad, y luego esa misma afición vuelve a protestar. Está en su derecho, por supuesto, pero sufriremos estas críticas hasta que encontremos nuestro estilo de juego".

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Y prosiguió: "De aquí a la Copa América tenemos que alcanzar nuestra mejor versión posible y encontrar nuestra identidad en el campo. El tiempo pasa rápido y el torneo ya está muy cerca".

Las críticas tras el Mundial

El brasileño añadió: "Las críticas después del Mundial son normales. La afición espera cuatro años para ganar el torneo y nosotros decepcionamos a todo un país. Recibo críticas desde que tenía 16 años, cuando llegué al Real Madrid, y aprendí que cada uno dice lo que quiere y que yo tengo que quedarme con lo que me resulta útil".

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Y reconoció: "He rendido mal en muchos partidos con la selección. Afrontaba los amistosos internacionales como si fueran simples partidos normales con el club, y tardé un tiempo en darme cuenta de que los amistosos con la selección son como partidos del Mundial".

Siguió en la misma línea: "Tengo que estar siempre preparado, porque a la afición no le importa que sea solo un amistoso. Tengo que salir al campo, marcar goles y ayudar al equipo a ganar. Me costó un tiempo entenderlo. Venía a disfrutar del momento y a pasar tiempo con mis amigos, y acabé perdiendo mucha concentración".

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Y explicó: "He cambiado mi mentalidad y he jugado dos buenos Mundiales, pero no di el nivel necesario en el momento importante. En el próximo Mundial tendré 30 años, tendré más experiencia y entenderé mejor los partidos, pero la afición seguirá criticándome hasta que ganemos".

Vinícius asume la responsabilidad

Sobre la presión que soportan los jugadores de la selección brasileña, la estrella del Real Madrid insistió en la necesidad de dar a los jóvenes la oportunidad de disfrutar del juego sin cargarlos con grandes responsabilidades.

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Y continuó: "Los jugadores más jóvenes deben venir a la selección a disfrutar, divertirse y jugar sin cargar con responsabilidades. Yo ya he disputado dos Mundiales, así que la mayor responsabilidad recae sobre mí, porque tengo más experiencia y porque soy uno de los mejores jugadores del mundo".

Y completó: "Ahora puedo asumir este papel para que jugadores jóvenes como Endrick, Estêvão y otros puedan aprender y crecer, mientras Raphinha, Marquinhos, Magalhães, Bruno Guimarães y yo asumimos la responsabilidad de liderar al equipo y defender los colores de la selección".

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Su relación con Ancelotti

Sobre su relación con Carlo Ancelotti, Vinícius dijo: "Siempre le he tenido un enorme aprecio. Cambió mi carrera en el Real Madrid y en el fútbol en general. Me defendía constantemente y me guiaba de la mejor manera posible".

Y concluyó: "Cuando supe que iba a dirigir a la selección, me alegré porque sabía que mis números mejorarían. Ya he marcado 10 goles con él, después de haber marcado solo 6 antes. Tenemos que cometer menos errores y hacer mejor las cosas en poco tiempo, y no tengo ninguna duda de que encontrará el mejor once y el mejor sistema de juego para la selección, para que podamos jugar al estilo brasileño".