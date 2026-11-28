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Al parecer, la nueva lesión de Jamal Musiala era evitable. Vincent Kompany incluso habría expresado sus dudas. El Bayern volverá a perderlo durante un largo periodo.

Nuevo drama para Jamal Musiala: después de los debates públicos sobre su estado de salud protagonizados por dirigentes del Bayern como Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge , el castigado atacante volvió a lesionarse en el muslo derecho durante la semana y todo apunta a que no jugará más en este año natural.

Musiala estará de baja «hasta nuevo aviso», anunció el Bayern el viernes. Varios medios coinciden en que podría estar de baja entre cuatro y seis semanas. Y, al parecer, se podía haber evitado.

Según coinciden en informar Bild y Sky, Musiala ya había vuelto a sentir molestias en el muslo durante su participación como suplente en el empate 1-1 contra el Colonia . Se había lesionado ese mismo muslo en septiembre con la selección y después estuvo de baja alrededor de dos meses.

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Sin embargo, Musiala quería jugar a toda costa contra el Lille en la Champions League por la escasez de efectivos y también por los debates sobre su enfermedad de ausencias, que habían cobrado una nueva dimensión después de que Rummenigge insinuara que quizá nunca volvería a alcanzar su anterior nivel de rendimiento.

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Kompany habría expresado sus dudas a Musiala

Según Sky, los marcadores de inflamación de Musiala estaban elevados tras el partido contra el Colonia. El entrenador Vincent Kompany tenía dudas sobre si debía alinearlo contra el Lille y se las expresó en una conversación personal. Pero Musiala insistió en jugar.

En la primera derrota de la temporada, sufrida en Francia (1-2), Musiala entró por Tom Bischof en el minuto 76. Fue en los minutos restantes cuando, según se apunta, reapareció la lesión. Ante el aumento del dolor, una resonancia magnética confirmó la mala noticia.

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Así, el entrenador Vincent Kompany vuelve a perder a un jugador clave en un ataque ya muy castigado por las lesiones. Antes, Harry Kane e Ismael Saibari ya habían dado por terminado antes de tiempo su año futbolístico 2026 debido a sendas roturas del ligamento de la sindesmosis. Ambos se perderán también buena parte de la primavera.

Al menos, el Bayern también anunció noticias positivas el viernes. Serge Gnabry y Alphonso Davies regresaron a los entrenamientos con el equipo tras las lesiones musculares que sufrieron a finales de octubre y principios de noviembre, respectivamente, y aún podrían desempeñar un papel importante en la recta final del año.