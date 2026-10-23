Vídeo: una "mirada asesina" de Yamal acumula 4 millones de visualizaciones y enciende la polémica

El francés Lucas Hernández, defensa del Paris Saint-Germain y exestrella del Bayern Múnich, acaparó los focos durante la victoria de su equipo por 4-2 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones, después de ofrecer una actuación destacada en la posición de lateral y contribuir a la superioridad del conjunto parisino, antes de encender un duelo paralelo con la estrella española Lamine Yamal.

Hernández aprovechó la ausencia del portugués Nuno Mendes para disponer de la oportunidad de jugar, después de que el Paris Saint-Germain lo fichara en principio dentro de sus cálculos defensivos, pero rentabilizó la ocasión de la mejor manera y logró limitar el peligro de Yamal, que ofrece grandes niveles esta temporada.

La estrella del Barcelona había registrado 20 contribuciones goleadoras en 12 partidos oficiales, con 10 goles y 10 asistencias, pero se topó con grandes dificultades ante Hernández, que impuso su presencia en defensa antes de dejar también su sello en la faceta ofensiva.

El gol de Hernández enciende el duelo con Yamal

El momento más destacado llegó en el minuto 72, cuando Hernández aprovechó un saque de esquina ejecutado por Désiré Doué para transformarlo de cabeza en gol, dando al Paris Saint-Germain la ventaja por 2-1.

Pero su celebración del gol no pasó desapercibida, después de que se dirigiera hacia Yamal y le tocara el hombro de forma provocadora, antes de alejarse riéndose en la cara de la estrella del Barcelona, que respondió con una mirada de enfado que reflejó su malestar por el gesto del defensa francés.

El vídeo del momento entre los jugadores se extendió rápidamente por las redes sociales, alcanzando más de 4 millones de reproducciones en uno de los vídeos publicados en la plataforma «X», en medio de una amplia repercusión por la mirada de Yamal, que algunos seguidores describieron como «asesina».

El gesto generó polémica entre los aficionados, ya que algunos seguidores se preguntaron por qué Hernández no recibió una tarjeta amarilla, al considerar que su celebración sobrepasó los límites de la provocación habitual en los grandes partidos.

Yamal responde con un detalle de calidad pese a la derrota del Barcelona

Y a pesar de la vigilancia defensiva que Hernández ejerció sobre él, Yamal logró ofrecer un destacado detalle de calidad en el minuto 79, después de aprovechar un error en el despeje del balón por parte de Warren Zaïre-Emery para lanzarse a toda velocidad hacia la portería.

La estrella española avanzó con el balón antes de rematar con maestría desde un ángulo cerrado, elevándolo por encima del portero Matvéi Safónov y por debajo del larguero, confirmando su capacidad para marcar la diferencia incluso en las circunstancias más difíciles.

Pero el gol de Yamal no fue suficiente para salvar al Barcelona de la derrota, después de que el Paris Saint-Germain resolviera el duelo con un 4-2, infligiendo al conjunto catalán su primera derrota esta temporada en París.

Entre el brillo de Hernández en defensa y en ataque, su provocación a Yamal tras el gol, y la posterior respuesta de la estrella española con su detalle de calidad, el duelo entre ambos se convirtió en una de las imágenes más destacadas que acapararon las miradas en una noche europea que terminó con la superioridad del conjunto parisino.

La polémica en torno a la «mirada asesina» que lanzó Yamal necesita titulares sobre este sentido