Vídeo: Shikabala sorprende a Hossam Hassan con una petición inesperada: ¿qué dijo?

En unas declaraciones que generaron una amplia polémica, Mahmoud Abdel Razek 'Shikabala', exestrella del Zamalek, lanzó un mensaje directo a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, pidiéndole que presentara su dimisión del cargo, en una postura llamativa que, según dijo, nace de su cariño y aprecio por el técnico de Egipto, y de su deseo de preservar su posición y prestigio.

Durante su aparición en la pantalla de la cadena "MBC Egipto 2", Shikabala expresó su sorpresa por la magnitud de la polémica generada en torno al seleccionador nacional durante el último periodo, asegurando que nunca antes había presenciado una situación semejante en la historia del fútbol egipcio.

La exestrella del Zamalek afirmó: "Es la primera vez en la historia de la selección de Egipto que veo tanto revuelo en torno al entrenador de la selección de Egipto, y desde alguien que quiere al capitán Hossam: tienes que presentar tu dimisión".

Y añadió: "El entrenador de la selección de Egipto tiene que tener su imagen y su prestigio, y eso es lo que no hemos visto durante el último periodo, y lo que digo no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que estar en una posición especial".

Las declaraciones de Shikabala llegan en un momento en el que la selección de Egipto se prepara para disputar los dos enfrentamientos ante Malaui, dentro de las competiciones de las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, ya que la concentración de Egipto comienza el 9 de noviembre en curso en el centro de selecciones nacionales.

Está previsto que el estadio Internacional de El Cairo acoja el partido de ida el 13 de noviembre, antes de que el encuentro entre ambas selecciones se renueve el día 17 del mismo mes en el estadio Internacional de Bingu en Malaui, dentro de las competiciones de la cuarta jornada.

La selección de Egipto se encuentra en el segundo grupo de la fase de clasificación, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui, y Egipto ocupa el liderato de la clasificación con 4 puntos, superando a Angola por diferencia de goles, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y Sudán del Sur cierra la clasificación sin puntos.

La selección egipcia había comenzado su andadura en la fase de clasificación con un empate sin goles ante Angola en su casa, antes de recuperar la senda de las victorias con un amplio triunfo sobre Sudán del Sur fuera de su campo por cinco goles a cero.