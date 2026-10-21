Vídeo: Lucas Hernández provoca a Yamal, ¿cómo respondió la estrella del Barcelona?

El brillo del francés Lucas Hernández no se limitó al terreno de juego durante la victoria de su equipo, el Paris Saint-Germain, por 4-2 sobre el Barcelona, ayer martes, en el Parque de los Príncipes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Tras su destacada actuación frente a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, el defensor francés aprovechó la ocasión para bromear con el joven español después de marcar el segundo gol del Paris Saint-Germain.

En el minuto 72, el internacional francés devolvió la ventaja a su equipo, el Saint-Germain, con un potente remate de cabeza a la salida de un córner ejecutado por Désiré Doué.

Y mientras Hernández regresaba a su posición, se encontró con su rival directo y no pudo contenerse de bromear con él. Como se aprecia en las imágenes, el jugador parisino le dio unas suaves palmaditas en el hombro a Yamal e intercambió con él algunas palabras, antes de girarse para observar su reacción y dar vueltas a su alrededor durante unos instantes.

Al principio, Lamine Yamal se mostró tranquilo, pero finalmente sonrió como respuesta a la broma del campeón del mundo de 2018.

Esta breve escena cerró una velada muy exitosa para Lucas Hernández, que fue titular por primera vez en la Champions League en dos años.

Ante la ausencia de Nuno Mendes, el defensor de 30 años jugó en la posición de lateral izquierdo y recibió de su entrenador Luis Enrique la delicada misión de neutralizar el peligro de Lamine Yamal.

Hernández cumplió en buena medida con esta tarea, impidiendo que el jugador del Barcelona influyera en el desarrollo del partido durante la mayor parte del encuentro.

Y, paradójicamente, la joven estrella del Barcelona logró finalmente batir la portería de París pocos minutos después de que Hernández fuera sustituido por Warren Zaïre-Emery en el minuto 79, pero el empate no duró mucho, ya que Vitinha no tardó en devolver la ventaja al Paris Saint-Germain antes de que Fabián Ruiz sentenciara la victoria del conjunto parisino.







