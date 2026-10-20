El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria por 4-2 ante su invitado, el Barcelona, en el encuentro que les enfrentó esta noche en el estadio Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Paris elevó su cuenta a 9 puntos, conservando el pleno de victorias y el liderato, mientras que el Barcelona cayó al quinto puesto con 6 puntos tras encajar su primera derrota europea de esta temporada.









El Paris Saint-Germain se adelantó en el minuto 38 por medio de Désiré Doué, que aprovechó un pase errado de Lamine Yamal para enviar el balón a la red.









En la segunda parte el Barça presionó y lanzó más de un ataque peligroso, hasta que el lateral derecho Xavi Espart logró el gol del empate en el minuto 55.









El gol llegó de un pase destacado de Fermín López, con Espart arrancando y rematando a la red.

En el minuto 72, Lucas Hernández marcó el segundo gol del Paris Saint-Germain con un destacado remate de cabeza tras una asistencia de Désiré Doué.









La emoción continuó después de que Lamine Yamal empatara de nuevo para el Barcelona en el minuto 79 con un magnífico arranque por la banda izquierda y un remate a la red de una manera muy especial.









Pero el Barcelona no celebró demasiado el empate, ya que Vitinha marcó el tercer gol del Paris en el minuto 81 aprovechando un rechace fuera del área para disparar un misil que se alojó en la portería del Barça.









Y en el minuto 86, el Paris acabó con las esperanzas del Barcelona tras el cuarto gol anotado por Fabián Ruiz, que aprovechó un destacado centro de Achraf Hakimi.







