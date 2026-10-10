El enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club en LaLiga se convirtió en una escena de caos y protestas, después de que la afición del equipo local provocara la interrupción del partido en varias ocasiones, al lanzar aviones de papel y otros objetos al interior del campo, en señal de rechazo a la gestión del propietario y presidente del club, Raúl Martín Presa.

El partido se detuvo por primera vez en el minuto 13, después de que la afición lanzara objetos al terreno de juego, mientras los jugadores del Rayo se dirigían hacia la línea de banda. El locutor del estadio advirtió a la afición en el minuto 20 de la posibilidad de suspender el encuentro de forma definitiva si continuaban las protestas.

El juego se reanudó en el minuto 24, antes de volver a detenerse en medio de cánticos furiosos contra Presa, mientras se vio a los jugadores del Rayo Óscar Valentín e Isi Palazón hablando con miembros del grupo Bukaneros, uno de los grupos ultras que animan al equipo.

Los jugadores volvieron al terreno de juego para realizar ejercicios de calentamiento, de cara a la reanudación del encuentro tras una interrupción que duró cerca de 10 minutos, pero el lanzamiento de más objetos provocó que se detuviera de nuevo pocos segundos después.

El árbitro intervino para hablar con la policía, los entrenadores de ambos equipos y otros responsables, antes de decidir ordenar a los jugadores que abandonaran el campo, mientras los jugadores del Athletic Club aplaudían a su afición.

La cuenta oficial del Rayo Vallecano en la plataforma X confirmó que el partido quedó definitivamente suspendido por decisión del árbitro, siguiendo la recomendación de la policía, poniendo fin al encuentro en medio de un ambiente de caos y protestas en las gradas de Vallecas.

Minutos después de la suspensión del partido, LaLiga emitió un comunicado en el que señalaba: «LaLiga condena enérgicamente este comportamiento que pone en riesgo la seguridad y obstaculiza el desarrollo normal de la competición. Se anunciará próximamente la nueva fecha del partido».

Las protestas se produjeron durante el primer partido que el Rayo Vallecano disputaba en su estadio en la Liga esta temporada, después de que el equipo se viera obligado a jugar sus encuentros anteriores en Leganés, tras el cierre de su estadio en el barrio de Vallecas, en Madrid, por preocupaciones relacionadas con la seguridad y el deterioro de su estado.

La mayoría de la afición del Rayo boicoteó los partidos que se disputaron en Leganés, en protesta por la crisis que rodeó al estadio del equipo. Asimismo, la afición exigió la salida de Presa durante un partido amistoso la semana pasada, y apareció la frase «Presa, vete ya» escrita en los muros que rodean el palco presidencial.

Por su parte, Mariano de Paco, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, pidió calma antes del partido, asegurando a través de las redes sociales que el Rayo tendrá el estadio que merece, en un intento de calmar los ánimos antes de un enfrentamiento que acabó convirtiéndose en una escena caótica que terminó con la suspensión definitiva del juego.



